Fernando Aramburu: «'Patria' se gestó por su final y ese cierre es definitivo»

Ha recibido en Zafra el XII Premio Dulce Chacón de narrativa española por su exitosa obra sobre el terrorismo etarra

ZAFRA. Lunes, 4 diciembre 2017

Fernando Aramburu ha sido el ganador de la XII edición del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española con su novela Patria, publicada por la editorial Tusquets. Ayer domingo acudió a la localidad de Zafra para recoger el galardón y mantener un encuentro con los lectores de su obra, en el Parador.

Alrededor de seiscientas páginas y tres años de trabajo en soledad han traído a la escena literaria 'Patria', obra que le ha reportado un amplio reconocimiento tanto de crítica como de público. «La vida te da y te quita por eso es importante agradecer las buenas noticias como un premio como el Dulce Chacón», dijo.

Un galardón que ya recibió en 2007 por 'Los Peces de la Amargura' . Para Inma Chacón, presidenta del premio, es una grata satisfacción que su nombre se vea doblemente unido al Dulce Chacón.

Ya en esa obra premiada trataba el conflicto vasco. «No soy sociólogo, historiador o periodista, no veo un tema o asunto en el terrorismo, veo personas que se vieron implicadas, fue la gente de mi tierra natal la que me lleva a escribir 'Patria'. No acudo a este tema como experto, sino que mi relación es emocional. Hubo una dolorosa realidad y me sentí interpelado sobre si no tenía algo que decir, soy escritor así es que a eso me dediqué; a decirlo a través de la literatura»

Para Aramburu base de su dedicación literaria es su respeto por el lenguaje y la humanidad. Unos escritos que están siempre pensados para el lector, aunque conlleven un proceso, una «cocina literaria» del que no sea consciente.

El escritor, en el Parador de Turismo de Zafra:: IRINA CORTÉS

Fernando Aramburu se muestra aficionado al ajedrez en la cuna de Ruy López y usa este juego y deporte como vehículo para hacer entender su labor.

Escritorio-laboratorio

«Mi escritorio puede parecer un laboratorio, desde el principio tenía dos familias y a los 9 personajes principales a los que doté de secuencias que narraran. Todo está planeado con decisiones previas que buscan activar una historia en la mente del lector».

Para él, el escritor lo que hace es inducir al lector a creer que se puso en la piel del otro, 'un espejismo' cuando lo único que hace el escritor es ofrecer signos para suscitar efectos en la mente del que lee. «Es en la cabeza del lector en donde está la novela, no en el papel», concluye.

'Patria' se gestó por su final. El escritor narra que fue lo primero que se le ocurrió, y ese cierre es definitivo «No va a haber Patria 2 pese a la repercusión comercial porque sería traicionar su final, el final es el que es y éste que permite al lector pensar qué viene después».

«Patria me ha hecho estar serenamente contento, ya que en el aspecto humano, el libro ha tenido una repercusión en las personas que he podido percibir en los encuentros con lectores». Encuentros con lectores como el mantenido en Zafra y que llenó la sala Capilla del Parador. El autor estuvo acompañado en la mesa por la escritora y presidenta del premio, Inma Chacón, y el secretario del mismo, Juan José Bueso.

Tras ello, se celebró el acto institucional de entrega del galardón con la presencia del alcalde de la ciudad, José Carlos Contreras, y la concejala de Cultura, Rosa Monreal, entre otros. El acto estuvo amenizado por la actuación del coro 'Silentivm'.

El alcalde hizo entrega al autor de una escultura, denominada 'El abrazo', del mallorquín Iñaki Martínez, y anunció el incremento de la dotación económica del premio hasta los 6.000 euros para la edición de 2018.

La escritora Inma Chacón, presidenta del jurado, tuvo emotivas palabras para su hermana, al cumplirse el décimocuarto aniversario de su fallecimiento.