«Estar en Mérida me hace recordar a Juan Luis Galiardo, trabajamos juntos aquí»

Se confiesa un hombre de ciencia, al que le encanta la aventura y también investigar. Ha estudiado historia, música y también fotografía. Aunque la mayoría de su tiempo lo emplea en subirse a las tablas de un escenario o ubicarse tras las cámaras para deleitar a todo el que se ponga por delante con sus dotes interpretrativas que corren por su sangre. Ernesto Alterio, todo un hombre del Renacimiento, regresa nueve años después al Teatro Romano con 'Troyanas'. Y lo hace dispuesto a disfrutar una vez más de la experiencia.

-Participó en el 2008 en el Festival con uno de los mejores Edipo Rey que se recuerdan...

-Sí, hace unos años. El primer recuerdo que me viene, a parte de la emoción y de lo que me marcó el hecho de actuar aquí, es de Juan Luis Galiardo, que ya no está entre nosotros. Estos días me estoy acordando mucho de él, por estar de nuevo en Mérida, que además aquí él era muy querido. Él hacía de Tiresias, personajazo. Era un montaje que dirigió Jorge Lavelli , un director muy prestigioso que vivía en París. En el reparto estaba Carmen Elías, que interpretaba a Yocasta, mi madre putativa. Yo hacía de Edipo, me quitaba los ojos, salían unas niñas que eran mis hijas, y que me llevaban ciego al final. Madre mía. Fue tremendo. Pero yo siento que actuar aquí siempre va a ser especial. Por la historia que tiene el lugar, por la energía contenida que hay en esas piedras que tú pisas y vibran. Por estar en contacto con la noche, con el aire, con las estrellas y con tanta gente que viene a ver la obra. Y justo con estos textos en los que están muy presentes los elementos. Eso genera que la experiencia sea única.

-¿Cómo fue ese momento en el que cae en sus manos el proyecto?

-La verdad es que dudé entre aceptarlo y no. Pero también es que soy muy aventurero. Tengo un espíritu de explorador, y aquí sentí la llamada de la aventura. No sabía muy bien dónde me iba a meter, pero sabía que era un proyecto muy especial y no me gusta desoír esa llamada. Siempre le hago caso. Entonces sí, sabía que me iba a meter en un terreno altamente femenino, con predominancia de la mujer, que está en primer plano y en el que siento que tengo algo que aprender. Y que todavía tengo que continuar aprendiendo. Estas son mis maestras.

PERFIL Fecha de nacimiento 25 de junio de 1970, Bueno Aires (Argentina). Padre Héctor Alterio. Cónyuge Juana Acosta, también actriz. Estudios Inició Biología e Historia del Arte. También hizo Arte Dramático en la escuela de Cristina Rota y Daniel Sánchez.

-Hábleme de su personaje...

-Mi personaje es Taltibio. Es muy complejo, no porque tenga vericuetos de personalidad y tal, que los podría llegar a tener. Complejo por la posición que tiene que defender. Es un mero mensajero, un mandado como que se suele decir, pero que al que le encomiendan una cosa horrible. Llegar a estas mujeres y comunicarles su destino. Un destino funesto cuanto menos. Está muy mal pagado mi trabajo (risas). El texto en sí me marcaba un camino muy claro de lo que es él. Lo que le hace interesante es que en la versión de Carme Portaceli (directora) este tipo abre la obra, solo, entra al escenario y te das cuenta de que ha sido un tipo condenado a peregrinar durante los siglos. Cada noche necesita contar lo que pasó, porque carga con esa culpa y necesita aliviarse de ella. Pero que jamás va a poder quitársela de encima. Es un poco cíclica la historia porque también aparece al final. Lo interesante también es su recorrido, que empieza como alguien que aparentemente no se cuestiona nada y se empieza a resquebrajar. Porque dentro de él, digamos que también hay una semilla de humanidad. Y eso es lo que empieza a latirle. Es un mal lugar para sacar los escrúpulos.

-¿Qué tiene de atractivo este montaje?

-Lo que puedo decir es que Portaceli ha hecho un trabajo muy interesante. Primero de dramaturgia, con Alberto Conejero, que de por sí es espectacular. Han ido a la búsqueda de un lenguaje cercano que resuene de una manera clara, nítida y potente en la gente. Y a la vez cargado de abstracciones. Tanto en la puesta en escena, donde aparecen elementos e imágenes, como el trabajo físico que se ha hecho, lo que favorece también a que toda la dimensión de lo que se está contando llegue al público.

Terreno personal

-En su biografía se refleja que empezó Biología, después Historia y finalmente acabó como actor...

-Siempre me interesó mucho la ciencia, yo hice ciencias puras. Me interesaba, me gustaba. Yo iba para científico o médico, y algo de eso me queda. Porque antes decía que tenía espíritu de explorador, pero también de investigador. Siento que a través de mi trabajo soy como un investigador del alma humana. No sé que pasó, que me metí en Historia del Arte. Hice tres años de historia, que también me interesaba y después me ha servido mogollón. También estudiaba música, fotografía y también de esto algo me queda. Creo que lo que me pasaba era que era incapaz de elegir. Me sentía atraído un poco por todo en ese momento. Y siempre como que dejaba de lado lo de ser actor porque me machacaban de pequeño con que si iba a seguir el camino de mi padre. Hasta que de golpe, vi una obra de teatro, que dirigía mi tía. Y cuando terminó le dije, a la hermana de mi madre, «yo quiero hacer eso, ¿cómo se hace?». Y entonces digamos que ahí empecé. Y realmente ahí encontré algo que era más fuerte que yo. Que no tenía que esforzarme, sino que me llevaba solo.

-¿Alguna vez se ha arrepentido de escoger este camino?

-No, porque toco el piano y he participado en algún que otro espectáculo tocándolo. También me gusta mucho pintar, he hecho un par de exposiciones. Creo que nunca es tarde para hacer algo que te gusta. A mí me marcó mucho una frase de Joseph Campbell, un antropólogo americano cuyo trabajo sirvió de inspiración a George Lucas para crear la Guerra de las Galaxias, y lo que dice es 'follow your bliss'. Que quiere decir, persigue tu dicha. Ahí está la genuinidad.