En España, un año más tarde

La historia llegó a España en 1836, cuando varios diarios la reprodujeron y una imprenta barcelonesa publicó el librito 'Grandes descubrimientos astronómicos hechos recientemente por sir John Hershel en el cabo de Buena Esperanza', firmado por Richard Adams Locke. «La Luna contiene en su superficie objetos admirables y está poblada de vegetales, aves, animales y diferentes razas de seres alados, semejantes en lo demás a la especie humana», aseguraba en la introducción el traductor, Francisco de Carrión. «Decir no lo creo porque no lo he visto u otras trivialidades, o por lo chocante que parezca el que haya hombres con alas en la Luna, y antojarse, sin más examen, paparrucha inventada por la imaginación fecunda de un burlón no es modo de raciocinar», sentenciaba.