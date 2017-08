«Es duro ir al primer estreno de la edición y que tu obra esté aún en pañales» 01:24 Fernando Ramos Actor y productor I Una vez más, el extremeño protagonizará la obra que servirá de broche final con el que se despide la 63 edición del Festival, 'Viriato' MARTA P. G. MÉRIDA. Martes, 22 agosto 2017, 07:30

Reconoce que protagonizar el broche de oro de la 63 edición es una responsabilidad con mayúsculas, y más cuando el resto de obras han marcado un listón alto que superar, ya sea de público como de calidad de montaje. Aun así, espera que 'Viriato' se sume al éxito de las obras predecesoras que han defendido sobre la arena del Teatro Romano, 'Los gemelos' y 'El cerco de Numancia' y que a día de hoy continúan conquistando teatros de España. El extremeño Fernando Ramos, un más que habitual en la cita cultural, dejará su vestuario de gemelo perdido encontrado, el de general romano Escipión que cercó al pueblo numantino y otros tantos más para dar vida al caudillo lusitano más humano. «Multiplicarte y que no te importe no recordar lo que comiste ayer es la clave», resalta el actor. Tomen nota, pues.

-¿Cómo lleva eso de ser el último en subirse al escenario romano?

-Es mucha responsabilidad. Enorme. Cerrar una edición no solo es algo simbólico. Cuando viene precedido de un éxito de público como lo ha sido 'La comedia de las mentiras', la responsabilidad que uno siente es brutal. Es una locura. También hay otro factor complicado de llevar y es que te pegas todo el verano como absorto con el proceso del montaje y demás. Y es duro. Sobre todo cuando llega el primer estreno de la edición en la que tú actúas el último. Tu obra todavía está casi en pañales. De hecho, este año se estrenó la primera función y no habíamos empezado a ensayar. Lo primero que uno piensa es «¡ay dios mío! Qué nos coge el toro». Un día me encantaría descubrir cuál es la fórmula para ser los primeros. Pero sí que es cierto que eso no significa absolutamente nada. Confío en que todo el que haya ido a comprar entradas de la comedia y se haya dado cuenta de que no quedaban haya pensado «bueno pues dame alguna de Viriato y a ver qué pasa». Yo planteé que el título fuera «Viriato aquí te pillo, aquí te mato», para hacerlo más llamativo.

«Mostramos un Viriato que también toma decisiones como los opresores»

-Le hemos visto en la mayoría de estrenos entre el público, ¿qué le ha parecido esta edición?

-Precisamente en un comentario de Facebook lo decía. La responsabilidad este año es grande porque ha habido algunos montajes de una calidad altísima. A uno de ellos he ido a verlo hasta dos veces, cosa que no hago nunca. Fui a verlo dos días porque entendía que había que fijarse en muchos detalles y aprender de ellos. Cuando tienes la suerte de encontrarte con un montaje bien hecho hay que disfrutarlo. Fue maravilloso. Esta edición ha apostado por obras importantes.

-Esta valoración ¿le obliga a esforzarse más?

-Es cierto, nos obliga a hacerlo mejor. Es imposible eludir el pedazo de montaje que has visto al día siguiente cuando vas a ensayar. Miras y piensas, ¿realmente lo que estamos haciendo está a la altura? Ya no solo a nivel de producción. Interpretativamente hablando me refiero. Nosotros tenemos una profesión absolutamente insegura. A pesar de que muchas veces damos imagen de todo lo contrario. Somos tremendamente débiles. Estamos expuestos a la opinión pública de un modo severo, para bien o para mal. A ningún carpintero que hace un mueble bar le aplauden por ello, pero tampoco sufre la crítica de 3.000 personas de golpe. Además pasa una cosa. Como que todo el mundo tiene la necesidad de venir y decirte lo que le ha parecido tu mueble bar. En parte es eso. Y cuando el nivel está alto, la responsabilidad es mayor y no son palabras vacías. Es mayor mayor.

-¿Cómo se fragua esta obra?

-Florián Recio, dramaturgo que firma la función, tenía en mente un par de obras o personajes en torno a los que escribir. Viriato nos pareció interesante. Además solo se ha llevado una vez a escena en Mérida. Yo tuve la suerte de estar dentro de esa función, pero se apoyaba en la imagen de Viriato el héroe. Del que hablan todas las leyendas. Pero nosotros queríamos rascar un poco más. Seguramente, todo es elucubrar, ese Viriato era humano. Y tendría sus problemas, sus contradicciones, errores y fallos. De puertas para dentro tendría que haber sufrido mucho. Porque tenía una responsabilidad grande. Tenía en su mano la vida de su pueblo. Si fallaba él, moría con él su pueblo, su familia, su sueños y sus ilusiones. Yo entiendo que para eso hay que sufrir muchísimo. Pero además se da otro factor, mostramos al Viriato que toma decisiones como al que calificamos de opresor en la obra, Escipión. Hay un momento en el que hacemos de espejo, para dejar claro que los héroes también pueden ser tiranos y pueden equivocarse y mucho.

-¿Cómo es el Viriato de Ramos?

-Un Viriato muy cercano a la gente. Lo van a ver sufrir. No es ese héroe musculoso, que tampoco hubiera podido hacer. Es un hombre que acepta y sufre por sus acciones. Asume su responsabilidad.

-Es un montaje desprovisto de escenografía, ¿no?

-Al sentarnos a hablar de cómo sería la obra, nos surgió la siguiente pregunta en cuanto a la escenografía «y ahora ¿qué ofrecemos que no hayamos dado ya?». Con 'Los gemelos' apostamos por una escenografía simpática, maravillosa y colorida. Con 'El cerco de Numancia' por que fuera impactante y muy opresiva. No queríamos dar más de lo mismo. Y fue cuando decidimos que carecíamos de escenografía, para profundizar en el factor humano, que es el coro y crea los distintos espacios escénicos. Con una habilidad impresionante y con un solo elemento que lleva cada uno de los quince alumnos de la Escuela de Arte Dramático de la región. Es lo que hace que haya movilidad en la función. Vamos a captar, creo, la atención del público allá donde queramos llevarla. El escenario tiene 52 metros. Pero vamos a reducir escenas dependiendo del número de personajes. Pero sí que vamos a intentar que el público esté pendiente allá donde enfoquemos, y que no eche de menos ningún elemento.

-¿Cómo ha sido trabajar con los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura?

-Fuimos buscando gente preparada, gente con ilusión desbordada y con una preparación envidiable. Que tuvieran ganar de trabajar y aprender. No paro de decir que ellos no tienen que agradecernos nada, al contrario, porque sabíamos a dónde íbamos y que íbamos a dar con la calidad que buscábamos. La verdad es que ellos han sido la savia que necesitábamos, sobre todo después de un mes de ensayo. Nosotros empezamos un mes antes y ya estábamos hartos de vernos, pero llegaron los quince y todo cambió para mejor. Estamos aprendiendo mucho de ellos. Es cierto que yo lo que les ofrezco es que aprendan cómo se hace un montaje desde dentro y de este calibre. Pero sí que es cierto que ellos aportan una seriedad, un tono y a la vez una alegría alucinantes.