Contempopránea trata de recuperar el esplendor de antaño Cientos de jóvenes se congregaron en la piscina para ver la actuación de La caza azul. :: f. j. negrete El concierto de esta noche de Los Planetas en Alburquerque ha servido de 'efecto llamada' para una legión de indies FRANCISCO JOSÉ NEGRETE ALBURQUERQUE. Sábado, 22 julio 2017, 08:29

A falta de la gran noche de Contempopránea, con el esperadísimo y demandado regreso de Los Planetas al festival de la escena indie nacional, todo apunta a que esta será la edición en la que este acontecimiento musical recupere el esplendor de antaño en cuanto a la asistencia de público. No será como en los gloriosos años de «No hay billetes», pero sí puede acercarse a un 'sold out', como comenta su director, Agustín Fuentes.

El principal indicio es que en las últimas ediciones apenas se habían superado las 500 entradas en venta anticipada y este 2017 se ha rebasado la cifra de 1.500. Otra señal es la presencia de numerosos 'indies' en la fiesta de bienvenida de Contempopránea que tuvo lugar en la noche del jueves. En esa jornada nocturna y el viernes a la hora de las cañas se veían en las terrazas del centro del pueblo muchas más caras desconocidas que familiares.

Sin embargo, justo en la mañana en que se levantaba el telón de esta edición número 22, el creador y director del festival, Agustín Fuentes, dejaba dos mensajes preocupantes en las redes sociales: «Hoy el vaso se ha rebosado; no me quedan fuerzas ni ganas de continuar...» y «No aguanto ni una amenaza más». No explicó los motivos de su desazón en público, pero a partir de ahí empezaron a llegar mensajes de apoyo a Fuentes, alma mater de Contempopránea y dueño de esta prestigiosa marca nacional que tiene registrada. Afortunadamente, esa noche estaba ya más tranquilo y parecía contento al ver a tanta gente en la plaza de España, donde actuaron gratuitamente Alexandre Lacace,De viaje y Detergente líquido, en una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El caso es que Agustín Fuentes pudo hacerle caso a una de las fans del festival, quien pretendió hacerle reflexionar escribiendo «cuando pienses que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste».

Y desde que empezó, allá por el año 1995, Contempopránea ha sabido resistir crisis importantes que se llevaron por delante a muchos otros festivales, y es evidente que quienes han gestionado económicamente este evento, siempre en manos privadas y con Fuentes a la cabeza, han sabido hacerlo bien para estar hoy entre los de mayor reputación del indie nacional, pero también han estado en la vanguardia de los avatares de la música pop, y Agustín ha sabido adelantarse a los tiempos y promocionado grupos que después han tenido un éxito importante. Anoche vimos a algunos de ellos, como La Caza azul, que hizo doblete: por la tarde actuó en la piscina para un par de cientos de personas, algo que solo se ve en un festival pequeño como Contempopránea, y pasada la una de la madrugada hizo bailar con sus ritmos pegadizos a una multitud extraordinaria.

El ambiente en la primera noche de conciertos en la ladera sur del castillo de Luna era bueno, pero se estaba cómodo en el largo recinto, y hoy sábado, con Los Planetas, que sin duda han servido de 'efecto llamada' para una legión de indies, seguro que se podrá decir que el festival se ha parecido al de los años dorados. Y es que Contempopránea siempre será Alburquerque, al menos mientras Agustín Fuentes aguante al pie del cañón.