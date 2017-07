Contempopránea cierra su edición más multitudinaria de los últimos años El público se volcó con las actuaciones en Las Laderas. :: f. j. negrete Unas 3.000 personas vibraron en el recinto de Las Laderas de Alburquerque con los ritmos de la música indie F. J. NEGRETE ALBURQUERQUE. Lunes, 24 julio 2017, 08:47

Tras días de música y fiesta en uno de los festivales indie de referencia en la región, el Contempopránea 2017 cerró ayer el telón de una de las ediciones más exitosas de los últimos años. Así lo atestigua la cifra de más de 3.000 personas que se desplazaron hasta el recinto de las Laderas de Alburquerque, el viernes y el sábado, permitiendo que la localidad pacense registrara el ambiente de sus mejores épocas.

La inmensa mayoría de los asistentes que se dieron cita ayer procedían de fuera de Extremadura, coincidiendo la mayoría de ellos en destacar la organización del evento y la sede. El festival no colgó el cartel de 'no hay billetes', pero no le faltó mucho para ello. Si el viernes hubiera actuado una banda del tirón y el renombre de Los Planetas, se habría logrado un lleno absoluto.

El sábado, durante la actuación de Los Planetas, banda homenajeada en esta edición del Contempopránea, el paseo de las Laderas, donde se celebran los conciertos, volvió a brillar casi tanto como en los años dorados del festival.

Una circunstancia que también se dio en la jornada anterior, el viernes, cuando La Casa Azul apareció sobre el escenario y la ladera sur del castillo pareció vibrar como antaño. Una situación similar ocurrió incluso con el prometedor grupo local Supertennis, que también despertó gran interés entre el público, a pesar de actuar a primera hora de la noche. La marea de gente fue constante y el amplio recinto cercano al escenario estaba tan concurrido que era imposible caminar entre el gentío.

A esas mismas horas, en la larga y amplia avenida que muere en la entrada a las Laderas, cientos de jóvenes que no entraron en el festival, bien por escasez de dinero o porque optaron por vivir el ambiente del botellón, parecían hacer un paseíllo a quienes caminaban directos al recinto de conciertos.

En las terrazas de la plaza y en los aledaños era imposible conseguir un velador libre, con visitantes procedentes de múltiples puntos de la geografía española que no quisieron perderse esta cita musical que lleva años consolidándose en la programación de festivales de la región.