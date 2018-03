Ocho películas de superhéroes que podrían no estrenarse Fotograma de 'X-Men: Días del futuro pasado'. La adquisición de parte de Fox por Disney plantea dudas sobre si sus proyectos llegarán a verse en las pantallas de cine R. C. Jueves, 1 marzo 2018, 02:26

Fox corre contra el reloj, casi como uno de los veloces superhéroes cuyos derechos para el cine se le están a punto de escapar de las manos. De hecho, ya tiene en proyecto seis nuevas películas con personajes de los que todavía mantiene la propiedad mientras espera a que Disney dé el visto bueno tras cristalizar la compra de Fox anunciada en diciembre de 2018.

«Vamos a 100 millas por hora», reconoció un ejecutivo de Fox a Hollywood Reporter. «Realmente tenemos más en producción y en desarrollo de Marvel que en ningún momento en la historia del estudio. No se ha reducido la marcha en absoluto con la llegada de Disney», reveló otro.

Lo cierto es que algunos de sus estrenos han cambiado de fecha y ya se han apresurado a anunciar seis nuevos proyectos para estrenar entre 2019 y 2022 (en principio, están garantizados dos años de total independencia de Disney). Toda vez que 'Deadpool 2' y 'X-Men: Dark Phoenix' llegarán el 18 de mayo y el 2 de noviembre respectivamente, su llegada a los cines no se discute. Pero no está tan garantizado para las siguientes películas en rodaje o en proyecto:

Fotograma de 'Los nuevos mutantes'.

Febrero de 2019 Los nuevos mutantes

La historia de los jóvenes mutantes tiene como estrella a Maisie Williams (Juego de Tronos) -será Wolfsbane-. Retrasó su estreno un año para introducir un nuevo personaje (gracias a los nuevos derechos adquiridos y tecnologías) y más elementos de la historia.

Tatum y una imagen de Gambito.

Junio de 2019 Gambit

Después de numerosos intentos, el habilidoso Gambito aparecerá en la gran pantalla con Channing Tatum como protagonista. Las cartas están cargadas y el héroe de Nueva Orleans debería aprovechar el carisma de un actor principal que espera desde 2015 -cuando anunció que rodaría la película-.

Imagen de Doctor Doom.

2019 Doctor Doom

La transformación del doctor Víctor von Muerte en uno de los grandes villanos de Marvel es el punto de partida de una película que todavía no ha revelado más que su posible estreno en 2019. Hijo de una bruja gitana, Cynthia von Doom, es un archienemigo recurrente de Los 4 Fantásticos, quienes tuvieron su oportunidad en una película que fracasó y que apartó a Fox de su universo hasta el momento.

Fotograma de 'X-Men: Días del futuro pasado'.

Fecha no revelada Kitty Pryde

Ellen Page (Juno) debutó en el universo de los superhéroes como Kitty Pride en 'X-Men: Días del futuro pasado'. Ahora puede tener una nueva oportunidad en una cinta en que su personaje será el centro de la historia. La superheroína tiene la capacidad de atravesar la materia y las posibilidades de su película son numerosas ya que en los cómics ha formado parte de la patrulla X, de Los Guardianes de la Galaxia y fue pareja de Coloso ('Deadpool' y 'Deadpool 2'). «Me encantó interpretar a Kitty Pryde y pienso que una de las cosas que siempre sentí fue que me habría gustado hacer más. Mi experiencia en las películas no fue la más extensa y es un gran personaje. Para se sincera no sé nada de la película, pero sí, por supuesto, es algo que me encantaría hacer, pero no lo sé», reconoció Page recientemente.

Fotograma de 'X-Men: la batalla final'.

Fecha no revelada Multiple Man

Jamie Madrox, el mutante capaz de hacer duplicados de sí mismo (Multiple Man), apareció en 'X-Men: la batalla final', pero ahora tendrá una película para explotar a su antojo y un nuevo actor. Si en primer lugar fue intepretado por Eric Dane, ahora la oportunidad será para el reputado James Franco. No será la primera vez que el intéprete y productor se introduzca en un universo ficticio de superhéroes puesto que ya fue Harry Osborn, el hijo del Duende Verde en la trilogía de Spiderman rodada por Sam Raimi.

Fotograma de 'Los 4 fantásticos y Silver Surfer'.

Fecha no revelada Silver Surfer

El principal atractivo de la adptación del surfero plateado es que su guion estará a cargo de Brian K. Vaughan, uno de los más reputados en el mundo de la viñeta en los últimos tiempos. La última aparición de Estela Plateada en el cine contó con el cuerpo de Doug Jones y con la voz de Laurence Fishburne en 'Los 4 fantásticos y Silver Surfer'.

Fotograma de 'Deadpool'.

Fecha no revelada X-Force

Ryan Reynolds está empeñado en extender su experiencia en el mundo de los superhéroes y aprovechando el inesperado éxito de 'Deadpool' se lanzó a 'X-Force', una película basada en un grupo de mutantes en un viaje por el tiempo para prevenir un desastre. El principal inconveniente que podría tener Deadpool es la vara de Disney, que podría suavizar a uno de los personajes más irreverentes y bocazas salidos de las viñetas hacia la gran pantalla. Drew Goddard (Marte) será el encargado de dirigir la cinta.

Fecha no revelada X-Men

La última cinta prevista es una nueva entrega de la patrulla X. Desde que empezaran sus apariciones en el año 2000 el cine ha visto la llegada de los superhéroes y sus historias como casi un nuevo género. Para la siguiente entrega hay numerosas incógnitas y preguntas, aunque parece que se seguirá la estela de 'Apocalipsis'. Hugh Jackman afirmó que sólo volvería a intepretar el personaje de Lobezno si tuviera un proyecto interesante como un posible cruce con Los Vengadores. Con tanto cambio en los derechos de los personajes se vislumbra como una posibilidad.