La presidenta de la Academia revela que un productor la violó cuando tenía 24 años Yvonne Blake. / Efe Actrices españolas se suman a la ola de denuncias de acoso a raíz de las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein OSKAR BELATEGUI Jueves, 26 octubre 2017, 19:25

La onda expansiva provocada por las acusaciones de abuso sexual a Harvey Weinstein en EE UU ha alcanzado a España. Aitana Sánchez-Gijón contaba en la revista ‘Yo Dona’ que sufrió el acoso en carne propia a comienzos de su carrera, cuando fue citada en un hotel para una supuesta prueba. La actriz Carla Hidalgo se negó a subir a la habitación en compañía de un actor, director y productor «muy conocido», que la amenazó: «Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más». Por su parte, Leticia Dolera ha descrito los tocamientos que sufrió ante la complicidad de sus compañeros de trabajo.

Yvonne Blake, presidenta de la Academia del Cine Español, revela en ‘El Huffington Post’ que fue violada por un productor americano durante el rodaje de una película británica cuando tenía 24 años. «Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible», recuerda. «Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. No podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto, sólo a mi más íntima amiga se lo he dicho».

Ganadora de un Oscar en 1972 por el diseño de vestuario de ‘Nicolás y Alejandra’, así como de cuatro Goyas, Blake, de 77 años, se alegra de que salgan a la luz los casos de acoso a raíz de las múltiples acusaciones al productor Harvey Weinstein. «Siempre ha sido la mujer de la que se ha dicho que era culpable y no es así. Es muy injusto. Me alegro de que esté en la prensa y en todos lo países. Y pasa también en todos los negocios, no sólo en el cine», asevera.

La Unión de Actores denuncia que muchas actrices viven en «una cárcel de miedo y silencio», mientras sus compañeros miran para otro lado porque nadie quiere problemas. «Eso las deja aisladas. Solas. Así es muy difícil atreverse a denunciar», asegura Berta Ojea, actriz y secretaria de Igualdad de la asociación.

Gurú del arte moderno

La Asociación de Mujeres Cineastas y Audiovisuales (CIMA), que reúne a 300 mujeres del sector, ya ha anunciado una reunión urgente de sus asociadas para analizar las últimas revelaciones y tomar una postura común para proteger a las actrices y prevenir nuevos casos.

El tsunami de denuncias de mujeres víctimas de abusos sexuales no cesa en todo el mundo. La artista californiana Marianne Barnard ha acusado a Roman Polanski de abusar sexualmente de ella cuando tenía diez años de edad, en 1975. Barnard declara al diario ‘The Sun’ que el cineasta polaco le pidió que posara desnuda para una sesión fotográfica en una playa de California. Es la quinta denuncia por abusos contra el director de ‘El pianista’.

El arte moderno también se ha visto salpicado. El editor de la revista neoyorquina ‘Artforum’, Knight Landesman, de 67 años, dimitió este miércoles tras haber sido denunciado por supuestos acosos sexuales al menos a ocho mujeres. Landesman llevaba 35 años al frente de la publicación y está considerado como uno de los gurús del arte contemporáneo en Estados Unidos.