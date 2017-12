Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico de los Globos de Oro Oprah Winfrey, durante el estreno de una película. / AFP «Ha creado una conexión sin igual con los espectadores de todo el mundo y se ha convertido en una de las figuras más admiradas del mundo», ha explicado Meher Tatna, presidenta de la Prensa Extranjera de Hollywood EFE Los Ángeles (EE UU) Jueves, 14 diciembre 2017, 12:39

La polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico Cecil B. de Mille en la 75 edición de los Globos de Oro, ha anunciado este jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en un comunicado.

Oprah, actriz, productora, presentadora y empresaria de éxito, recibirá el trofeo durante la ceremonia del próximo 7 de enero, celebrada en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), y presentada por el humorista Seth Meyers.

"Ha creado una conexión sin igual con los espectadores de todo el mundo y se ha convertido en una de las figuras más respetadas y admiradas del mundo", dijo Meher Tatna, presidenta de la HFPA.

"Durante generaciones, Oprah ha sido un ejemplo a seguir para mujeres y jóvenes. Es una de las mujeres más influyentes de nuestro tiempo", añadió.

Winfrey, candidata al Globo de Oro por su papel en 'The Color Purple', fue la presentadora durante 25 años del programa 'The Oprah Winfrey Show' y ahora tiene su propia cadena de televisión: OWN. Su próximo trabajo en el cine será un papel en la cinta de Disney 'Wrinkle in Time', de Ava DuVernay.

Winfrey se une así a una larga lista de artistas que han recibido el trofeo en ediciones anteriores, como Meryl Streep, Denzel Washington, George Clooney, Woody Allen, Jodie Foster, Morgan Freeman y Robert De Niro. La estatuilla se entrega a artistas que han obtenido "un increíble impacto en el mundo del entretenimiento", según indica la organización.