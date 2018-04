Cathy Yan dirigirá una película centrada en el personaje de Harley Quinn La actriz Margot Robbie posa caracterizada para la película 'El Escuadrón Suicida'. Será la segunda mujer que dirige una película de DC Films EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Martes, 17 abril 2018, 19:01

Cathy Yan dirigirá una película centrada en el personaje de la villana de DC Cómics Harley Quinn, que volverá a interpretar Margot Robbie, informó hoy el blog especializado Deadline.

Yan, experiodista del Wall Street Journal, se convertirá así en la segunda mujer que dirige una película de DC Films después de que lo hiciera Patty Jenkins en 'Wonder Woman'. Además, Yan, que únicamente ha dirigido hasta ahora el largometraje 'Dead Pigs', que causó sensación en Sundance, será la primera asiática en dirigir una cinta de este universo.

El filme, con guion de Christina Hodson -que también se encargará del texto de 'Batgirl'-, girará en torno al cómic 'Birds of Prey' y será producido por la compañía de la actriz, LuckyChap, junto con Sue Kroll y Bryan Unkelss.

Se espera que el rodaje comience a finales de año después de que Robbie concluya su intervención en 'Once Upon a Time in Hollywood', la próxima producción de Quentin Tarantino, donde interpretará a la actriz Sharon Tate. Robbie también tiene pendiente el rodaje de la secuela de 'El escuadrón suicida', la primera película donde aparecía su personaje de Harley Quinn.