Marvel seduce a la Comic-Con gracias a 'Avengers', 'Thor' y 'Black Panther' Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Mark Ruffalo. / Afp «Un superhéroe latino no sólo es posible sino que es probable», asegura el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige DAVID VILLAFRANCA (EFE) San Diego Domingo, 23 julio 2017, 09:53

Las películas 'Avengers: Infinity War', 'Thor: Ragnarok' y 'Black Panther' fueron las armas de seducción que empleó Marvel para engatusar a sus fans en la Comic-Con durante su esperada presentación en esta gran fiesta de la cultura popular que concluye este domingo en San Diego.

Todo lo que lleva el sello Marvel, sea cómic, serie televisiva o película, juega con el viento a favor en la Comic-Con, el escenario ideal para este gran imperio del entretenimiento basado en las viñetas y que desde hace una década atraviesa una edad dorada con sus exitosas adaptaciones audiovisuales.

El Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de San Diego con capacidad para 6.500 personas, albergó un evento en el que Marvel enseñó un clip de 'Avengers: Infinity War', un nuevo tráiler de la inminente 'Thor: Ragnarok' así como imágenes de 'Black Panther', su primera película con un elenco formado casi en exclusiva por intérpretes negros.

La cinta más inmediata que extenderá el universo cinematográfico de Marvel, el conjunto entrelazado de películas de superhéroes de esta compañía que responden a un mismo hilo narrativo, es 'Thor: Ragnarok', la tercera entrega de las aventuras protagonizadas por Chris Hemsworth y que se estrenará en otoño. En el nuevo tráiler de esta película, con un tono más humorístico que las anteriores y con una estética casi ochentera, se ve a Thor enfrentándose a la diosa de la muerte Hela (Cate Blanchett) con la ayuda de Hulk (Mark Ruffalo) y Loki (Tom Hiddleston).

Hemsworth admitió este sábado ante sus fans que estaba "un poco aburrido" de interpretar a este personaje tras tantas películas y que por ello intentó algo nuevo y "único" junto al director de 'Thor: Ragnarok', Taika Waititi. Por su parte, Blanchett, que debuta en el universo de Marvel con un papel oscuro y alejado de sus roles habituales, aseguró que se vio "felizmente arrastrada" a este proyecto por sus hijos.

'Black Panther', que desembarcará en los cines el próximo febrero, también contó con una ración notable de protagonismo en la conferencia de Marvel, que invitó al escenario a su director Ryan Coogler y a su reparto liderado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan y Forest Whitaker. El equipo de este largometraje, el primero de Marvel con un elenco casi por completo formado por actores negros en un nuevo intento de la marca por aumentar la diversidad en la pantalla grande, presentó en exclusiva y para los asistentes a la Comic-Con un pequeño fragmento de metraje de la cinta. El realizador Ryan Coogler explicó que creció "como un chico negro en la Bahía de San Francisco" que amaba los cómics, pero señaló que no encontró una historia y un personaje que se parecieran a él hasta que halló 'Black Panther'.

Vídeo. El tráiler de 'Black Panther'.

Y para terminar el panel por todo lo alto, Marvel proyectó imágenes de 'Avengers: Infinity War', que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a ser la culminación de su entramado fílmico. Aunque se trataba del mismo clip que la compañía enseñó la semana pasada en la feria D23 de Disney, los fans disfrutaron de lo lindo ante el aperitivo de una película en la que los personajes de la saga 'The Avengers' y los de 'Guardians of the Galaxy' se unen para enfrentarse al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Un héroe latino

Por otro lado, y sin todavía imágenes definitivas que proyectar, Marvel anunció los fichajes de Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne para el reparto de 'Ant-Man and the Wasp', y reveló que 'Captain Marvel', su primer filme liderado por una heroína femenina a la que dará vida Brie Larson, estará ambientado a comienzos de los años 90.

Pocos minutos después de la presentación, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que la presencia en el futuro de un superhéroe latino en sus películas no sólo es "posible" sino que es "probable". "Creo que es posible. Más que eso: creo que es probable, sí", respondió el máximo responsable de las cintas de Marvel a la pregunta de si sus películas contarán en el futuro con un superhéroe hispano.

El ejecutivo reflexionó además sobre la gestación del ambicioso proyecto fílmico de Marvel, que en 2018 cumplirá una década desde su primera cinta ('Iron Man')."Pensar en ese primer anuncio que hicimos aquí, en esta convención, de 'Iron Man', y todo el camino hasta ahora, que al año que viene se cumplirán diez años, es realmente asombroso", afirmó Feige.