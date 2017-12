'Lady Bird', la mejor película del año para la crítica de Nueva York Un fotograma de 'Lady Bird'. Además de coronar a la comedia escrita y dirigida por Greta Gerwig como mejor filme del año, la crítica de Nueva York también ha premiado a su protagonista, Saoirse Ronan, como mejor actriz EUROPA PRESS Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 17:58

La temporada de premios sigue avanzando y hasta el cinco de enero del próximo año, fecha en la que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood dará a conocer la lista de nominados a los Oscar, siguen cayendo premios y nominaciones. En esta ocasión es el turno del Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York (NYFCC, en sus siglas en inglés) que ha dado a conocer sus premiados de este año entre los que destaca 'Lady Bird', filme reconocido como la mejor película de 2017.

Además de coronar a la comedia escrita y dirigida por Greta Gerwig como mejor filme del año, la crítica de Nueva York también ha premiado a su protagonista, Saoirse Ronan, como mejor actriz. El premio al mejor director fue para Sean Barker por el drama 'The Florida Project' cuyo protagonista, Willem Dafoe, también fue premiado como mejor actor de reparto.

El premio al mejor actor protagonista fue para Timothée Chalamet por 'Call Me by Your Name', el de mejor actriz de reparto para Tiffany Haddish por Plan de chicas y el de mejor guión para Paul Thomas Anderson por 'El hilo invisible'.

Jordan Peele se alzó con el galardón a la mejor opera prima por 'Déjame salir', 'Caras y lugares' de Agnès Varda y JR fue elegida como mejor documental mientras que el premio al mejor filme de animación fue para 'Coco', lo nuevo de Pixar que dirigen Lee Unkrich y Adrián Molina. El drama francés sobre el sida '120 pulsaciones por minuto' fue reconocido como mejor película extranjera.