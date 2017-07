Los herederos de Tolkien sacan tajada de las tragaperras de 'El Señor de los Anillos' 01:41 Han llegado a un acuerdo, en torno a 80 millones de dólares, sobre la demanda judicial contra Warner Bros. por las licencias de artículos recreativos REUTERS / EP Madrid Martes, 4 julio 2017, 19:05

Los herederos de J.R.R. Tolkien han llegado a un acuerdo en torno a 80 millones de dólares respecto a la demanda judicial contra Warner Bros. por las licencias para juegos ‘on-line’, máquinas recreativas y otros artículos relativos a apuestas que están basados en libros de 'El Hobbit' y de 'El Señor de los Anillos'.

El acuerdo por parte de los herederos de Tolkien y la editorial HarperCollins con New Line Cinema, una unidad de Time Warner Inc. que ha llevado al cine las novelas en dos trilogías, y Saul Zaentz Co., propietaria de varios derechos de marketing, ha sido divulgado en un documento judicial en Los Ángeles.

El texto también resuelve contrademandas de Warner Bros. y Zaentz, aunque los términos exactos del acuerdo no fueron hechos públicos. "Las partes están satisfechas de haber resuelto este asunto en forma amistosa y esperan ansiosas trabajar juntas en el futuro", aseguró en un comunicado el portavoz de Warner Bros., Paul McGuire.

Bonnie Eskenazi, abogada de los herederos de Tolkien y de HarperCollins, que es una unidad de News Corp., también se ha expresado con los mismos términos en un comunicado. Los herederos argumentaban que los acusados habían violado un acuerdo de 1969 que permitía la venta de mercancías "tangibles" al asociar los libros con el "mundo moralmente cuestionable (y decididamente no literario) de los juegos ‘on-line’ y en casinos".

Añadían, en este sentido, que este hecho "indigna a la devota base de fans de Tolkien" y que "daña irreparablemente" el legado del autor inglés, quien murió en 1973 a los 81 años. La demanda por derechos de autor fue presentada en noviembre de 2012.

La recaudación total en todo el mundo de las tres películas basadas en la trilogía de 'El Señor de los Anillos' y las otras tres desarrolladas a partir de 'El Hobbit', todas ellas dirigidas por Peter Jackson, rondaron los 5.850 millones de dólares en los cines de todo el mundo.