Fernando Colomo afirma que «bailar es más divertido que hacer pilates»

DANIEL ROLDÁN Madrid Martes, 13 marzo 2018, 18:00

Fernando Colomo se ha animado a salir a la pista, aunque en su caso lo que practica es claqué. «Es por mi gusto por el cine clásico», dice con humor el director madrileño. No confiesa que se atreva con otros géneros, aunque la música ha estado muy presente a lo largo de su carrera cinematográfica. «Creo que el musical es el género que más me gusta junto a la comedia», afirma Colomo. Y en su último proyecto no ha dudado en poner a bailar a Carmen Machi y Paco León. «Son como unos nuevos Gene Kelly y Debbie Reynolds», indica mientras la actriz sonríe a su lado.

Los dos protagonizan 'La tribu', una comida urbana que se estrena el próximo viernes y que surgió de una barriada de Badalona. Joaquín Oristrell -coguionista de la cinta junto al propio Colomo y Yolanda G. Serrano- pidió a sus alumnos que le trajeran ideas para hacer un guión. Uno de ellos se pasó por una academia de la ciudad catalana y grabó un vídeo con unas señoras que se hacen llamar 'Las mamis', bailando ritmos urbanos.

«Ahí había una historia», incide Colomo y surgió la idea de 'La tribu' y una de las asiduas a la academia es Virginia (Machi), una camarera de hotel que busca al bebé que dio en adopción cuando tenía 16 años. Ese hijo es Fidel (Paco León) un responsable de recursos humanos sin escrúpulos, «un hijo de puta integral», al que no le tiembla el pulso al despedir a los 300 trabajadores de una empresa.

Colomo afirma que tenía claro quiénes tenían que ser sus protagonistas. «No había plan b. No teníamos otra opción más barata», dice el director. «Eso es lo que me dijo», afirma Machi, entre risas. «El guion me gustó muchísimo, porque le tengo mucho respeto a la comedia. Es la vida misma me encantó. Y que se sumara Paco León al proyecto, fue gloria bendita», explica la actriz madrileña que no se vio intimidada por el baile. «Es un lenguaje familiar. Cuando leí el texto no vi que fuera un reto. Pero me equivoqué», añade.

«No me pareció que fuera importante pero el hip-hop no tiene nada que ver con lo que yo sabía de baile. La preparación y el movimiento del cuerpo son totalmente diferentes. Fue muy exigente pero me pareció un regalazo», añade Machi. «Cualquier actor sueña con hacer un musical porque es un paso más», apunta.

«No tenía ni idea de lo bien que bailaba Paco», confiesa el director, que recalca que hay muchas 'mamis' -además de Machi, son Maite Sandoval, Arlette Torres, María José Sarrate y Marisol Aznar- en todas las ciudades. «Quiero que todo el mundo se anime a bailar. Animaría a los hombres a que se apunten a bailar. Y hay una tercera edad que se apunta para ligar. Bailar es más divertido que hacer pilates y, además, aprendes cosas», sentencia Colomo.