El Escobar de Javier Bardem y el lado más salvaje de Mario Casas en cartelera
MARISA MONTIEL (EFE) Viernes, 9 marzo 2018, 02:14

La cartelera de este viernes, 9 de marzo, propone entre otras, la historia del narcotraficante Pablo Escobar, recreada por Javier Bardem, una comedia sobre el dictador Stalin con Steve Buscemi y Olga Kurylenko, y un inusual Mario Casas, rudo y con sobrepeso que saca su lado más salvaje en 'Bajo la piel del lobo'.

'Loving Pablo' Tander artístico de Javier Bardem y Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz vuelven a formar pareja artística en 'Loving Pablo', una película dirigida por Fernando León de Aranoa que narra el ascenso y caída del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, poniendo el foco en su relación amorosa con la periodista Virginia Vallejo.

Por motivos de producción, la película se rodó en inglés, y ofrece una mirada más íntima y aterradora del hombre que sembró el terror en Colombia en la década de los 80, hasta que murió tiroteado por las fuerzas especiales colombianas en 1993.

'La muerte de Stalin' Una sátira sobre el padre de la URSS

La nueva película de Armando Iannucci ('In the loop', 'Veep') combina comedia, drama y mucha ironía para contar la lucha encarnizada por el poder entre los subordinados de Josef Stalin, a raíz de su muerte, un 2 de marzo de 1953, después de 33 años al frente de la Unión Soviética.

Steve Buscemi, Olga Kurylenko o el 'Monty Python' Michael Palin participan en el filme, que obtuvo cuatro premios en los British Independent Film Awards y dos nominaciones en los BAFTA (mejor filme británico y mejor guion adaptado).

'El reino de las ranas' Ahora en el ártico

Chang Guang-Xi es el encargado de dirigir la segunda parte de la saga de animación familiar 'El reino de las ranas', una coproducción entre EE.UU. y China con guión de Zheng Liguo y Peng Fei.

'El Reino de las Ranas. Misión en el Ártico' sigue las aventuras de la Princesa Rana, que quiere salvar su reino del Capitán Uniojo. Aprovechando el caos en la ciudad, la princesa se une a un equipo enviado por su padre para proteger el reino.

'Historias de una indecisa' Comedia romántica a la francesa

'Historias de una Indecisa' es la nueva comedia del director francés Éric Lavaine en la que el gran problema de la protagonista Juliette es que es totalmente incapaz de tomar la más mínima decisión. Incluso con 40 años, aún depende de su padre y de sus dos mejores amigas para que lo decidan todo en su nombre.

'Cezanne. Retratos de una vida' La evolución cronológica del pintor

Recorrido por la exposición 'Retratos de Cézanne', presentada en el museo de Orsay de París, ofrece la posibilidad de descubrir estas obras excepcionales y seguir la evolución cronológica del pintor, con las intervenciones de expertos de las mejores galerías del mundo. Phil Grabsky (Exhibition on Screen: David Hockney at the Royal Academy of Arts) es el encargado de dirigir este documental.

'Bajo la piel de lobo' Mario Casas saca su lado salvaje

Con varios kilos de más y parco en palabras, Mario Casas saca su lado más rudo y salvaje en 'Bajo la piel del lobo', ópera prima de Samu en la que interpreta a un cazador de lobos que vive aislado en las montañas en los años 30 del siglo pasado.

La película, que cuenta con Irene Escolar y Ruth Díaz en el reparto, ambas ganadoras de un Goya, cuenta la historia del último habitante de un pueblo aislado, cuya vida cambia cuando llega a un acuerdo con un molinero para casarse con su hija.

'Camino a la Paz' Debut en la dirección de Francisco Varone

Sebastián (Rodrigo de la Serna) comienza a trabajar como chófer con su Peugeot 505 movido por la falta de dinero. En uno de sus viajes conoce a Khalil (Ernesto Suárez) un anciano musulmán que no se caracteriza por su amabilidad.

Emprenderán un viaje juntos de miles de kilómetros desde Buenos Aires hasta La Paz (Bolivia), donde el anciano, que está muy enfermo, quiere reencontrarse con su hermano para peregrinar a La Meca. Así, los dos protagonistas pondrán a prueba su relación, enfrentándose a un camino con muchos contratiempos.

Este film es el debut en la dirección de Francisco Varone y cuenta con un reparto formado por Rodrigo de la Serna (Cien años de perdón, Llámame Francisco: la vida de un Papa), Elisa Carricajo (Viola, Mi primera boda) y el debutante Ernesto Suárez, entre otros.

'Winchester. La casa que construyeron los espíritus' Miedo asegurado

Basada en la historia real de la casa Winchester, construida en California por la heredera del creador de los rifles Winchester, Sarah Winchester, la película recrea la obsesión de esta mujer por huir de los fantasmas que creía que la acosaban, por medio de trampas y trucos que fue creando en su mansión victoriana.

Dirigida por The Spierig Brothers, Michael y Peter, la película protagonizada por Helen Mirren, recrea este extraño hogar de más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que al abrirse descubren un muro, tácticas para esquivar a seres que no se ven, pero que dan mucho miedo.

'Un Pliegue en el Tiempo' Fantasía y reflexiones filosóficas

Ava DuVernay dirige para Disney esta adaptación del best seller de Madelein L'Engle que sigue a una niña (Storm Reid), su hermano y su mejor amigo, Calvin (Levi Miller), en un viaje a través del espacio y el tiempo para encontrar a su padre, un científico desaparecido.

En su aventura, los jóvenes protagonistas contarán con la ayuda de tres seres celestiales: la filosófica Sra. Quién (Mindy Kaling), la inquisitiva Sra. Qué (Reese Witherspoon) y la líder de todas ellas, la Sra. Cuál (Oprah Winfrey).