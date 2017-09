Antonio Banderas: «No quiero trabajar con dinero público, viene muy envenenado» Antonio Banderas. / Efe El actor participará en el rodaje con National Geographic de una serie de diez capítulos sobre Picasso para la Fox EUROPA PRESS Madrid Martes, 12 septiembre 2017, 12:32

El actor Antonio Banderas ha asegurado este martes 12 de septiembre que no quiere "trabajar con dinero público, porque viene muy envenenado", aludiendo de esta manera a su salida del proyecto cultural en el que iba a participar en Málaga por desavenencias con los responsables políticos de la ciudad.

Banderas ha participado en la presentación de la app para la red social de actores Vibuk, anunciando su participación económica en este proyecto en el que se ha embarcado. El intérprete ha sido cuestionado respecto a si continuará con ese proyecto en su tierra natal por su cuenta.

"Sí, continúo con esto y en estos próximos días quiero ir para cerrar el asunto. El teatro me ha querido mucho y no lo he abandonado, siento incluso que soy más actor de teatro, pero no quiero trabajar con dinero público", ha asegurado.

Será Picasso

Banderas ha adelantado parte de sus próximos proyectos como es el del rodaje con National Geographic de una serie de diez capítulos sobre Picasso para la Fox. "Empezamos a rodar en noviembre y acabamos en marzo, con Ron Howard en la producción", ha indicado.

Su participación en este proyecto no implica que abandone definitivamente otro rodaje pendiente, también con Picasso como protagonista. "No abandono el proyecto con Carlos Saura, hay una estrategia para ir adelante", ha confirmado, tras explicar que ésta última película será "más Saura que Picasso" y se centrará en los días que el pintor malagueño hizo el Guernica.

En cuanto a su labor como director, ha señalado que pretende empezar nuevos proyectos pero "no sobre novelas" (como sus dos únicos trabajos en la dirección), sino contando sus "ideas personales". "Ahora quiero hablar del mundo que me ha tocado vivir y de las cosas que me interesan", ha apuntado.

Bajada del IVA cultural

Banderas también ha sido preguntado sobre la bajada del IVA cultural al 10% para el cine, algo que ve ya más como "una realidad que como un deseo". "El cine ha sufrido muchísimo, se nos pidió una aportación al Estado y se ha hecho, por lo que ahora es de justicia que se baje", ha destacado.

Para el actor malagueño, el "paradigma" del cine está cambiando y, aunque ahora "se ven más películas que nunca", el público ya no va tanto a los cines y "eso es lo que hay y hay que acoplarse". "De todas formas, se van a seguir contando historias y que se baje el IVA va a fomentar que el público siga acudiendo a las salas", ha afirmado.

Respecto a su trabajo como actor, ha bromeado asegurando que le gustan más los papeles "de carácter antes que de galán, éstos son personajes muy aburridos". Asimismo, tras ser hospitalizado hace unos meses por dolores en el pecho, ha explicado que ya hace "vida normal" y que "tampoco fue tan grave".