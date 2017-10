La Academia de Hollywood niega haber «silenciado» el escándalo sexual de Harvey Weinstein 00:42 John Bailey (i.), junto a Yvonne Blake y Dawn Hudson. / EFE La directora ejecutiva y el presidente de la entidad hollywoodiense se han mostrado tajantes, respecto a un comportamiento descrito como «censurable e inaceptable» EFE Madrid Martes, 10 octubre 2017, 06:21

La directora ejecutiva de la Academia de Hollywood, Dawn Hudson, ha manifestado este lunes que el reciente escándalo por abusos sexuales del productor Harvey Weinstein supone un comportamiento "censurable e inaceptable"; y además ha negado haberlo "silenciado".

Con motivo de un cóctel entre la academia americana y la Academia de Cine española, Hudson ha reiterado que "no ha habido silencio" sino "muchos comentarios"; y luego ha destacado que no es lo que apoya la Academia ni ninguno de sus miembros, puesto que se trata de un lugar en el que "existe el respeto y no el miedo".

Mientras tanto el presidente de la Academia hollywoodiense, John Bailey, ha agregado como ejemplo que la actriz Meryl Streep, quien ha trabajado en varias ocasiones con Harvey Weinstein, había negado conocer estos presuntos abusos sexuales.

"Nunca le conocí personalmente. Sé que era alguien con temperamento y que no era muy agradable. Es terrible descubrir esto, pero no se puede asumir que todo el mundo estaba al tanto", ha defendido Bailey.

En cuanto a la decisión de la Academia hollywoodiense de tomar acciones legales, puesto que Weinstein es académico, el presidente ha señalado que están empezando a hablar de ello y que aún es muy pronto para concretar la decisión que se tomará al respecto.