Piden dos años de cárcel a González Macho por falsear el número de espectadores

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión para el exdirector de la Academia de Cine Española, Enrique González Macho, así como una multa de un millón de euros por «manipulación» del número de espectadores de 'La isla interior'. La cinta se estrenó el 28 de noviembre de 2009 y el director certificó el 3 de junio de 2011 al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) que la película había tenido una retribución 5.000 euros superior a la mínima exigida por lo que el Ministerio de Cultura le concedió una subvención de 292.326,61 euros.

La Fiscalía señala que ambos acusados, «de común acuerdo» y conocedores de las trascendencia que tenía el número de espectadores para la obtención de ayudas «manipularon» los datos «a efectos de obtener la subvención que fue finalmente concedida al desconocer el referido organismo que los datos no respondían a la realidad». Acusan a González Macho de comunicar un dato «irreal» en lo que a espectadores se refiere en las sesiones matinales porque facilitaron un número «ingente» que superaba a los de las sesiones de tarde, «sin que dichas sesiones fueran publicitadas, ni anunciadas». Las cifras de espectadores, además, no coincidían con las que había recibido el ICAA de otras fuentes «y sin las cuales Juan Romero Iglesias no hubiera obtenido la subvención de 293.326,83 euros». Precisamente, el Ministerio Público pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero. A ambos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento público y otro de fraude de subvenciones. Además, deberán abonar de forma conjunta y solidaria al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros más el interés correspondiente