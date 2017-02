Fernando Trueba, sobre el boicot: «Lo he vivido mal»

El humor y el paso del tiempo marcan la película 'La reina de España', del español Fernando Trueba, que se ha presentado en el Festival de la Berlinale sin su actriz protagonista, la también española Penélope Cruz. Dieciocho años después de la exitosa comedia 'La niña de tus ojos', esta secuela se estrenó en España a finales del 2016 envuelta en una polémica que su director ha querido dar por superada en Berlín.

"Lo he vivido mal, pero hay cosas que son tan obvias que no habría ni que explicarlas", ha comentado Trueba respecto al llamamiento para boicotear su última película, por declarar en una ocasión no haberse sentido nunca español; "palabras malinterpretadas", como él mismo ha defendido, que en la capital alemana parecen no tener repercusión pues tal filme se ha proyectado sin problemas fuera de competición oficial.

El director de -entre otras cintas- la oscarizada 'Belle Epoque' estuvo acompañado por el actor Chino Darín, hijo de la estrella argentina Ricardo Darín, pero brilló por su ausencia Penélope Cruz, quien en principio sí debía acudir a la Berlinale. "El retratar el tiempo es algo que el cine casi nunca ha podido hacer, aunque ha habido directores que les ha obsesionado", ha asegurado un Trueba que como raro ejemplo ha puesto la reciente película estadounidense 'Boyhood', dirigida por Richard Linklater.

'La reina de España' ha estado presente en la sección paralela Berlinale Especial y ha exaltado el humor, que para Trueba es universal. "En España nos reímos con Woody Allen, los hermanos Marx, Buster Keaton, igual que se ríen con nuestras comedias en otros países. Somos todos iguales aunque nos intenten convencer de lo contrario", ha afirmado. Pero también ha destacado que hay un tipo de humor que no envejece y otro que sí, "probablemente porque no está muy anclado en la realidad".

"Si uno mira una película de los hermanos Marx, verá que Groucho envejece mejor que Harpo", ha valorado. Y aunque 'La reina de España' no ha cosechado en taquilla el mismo éxito que la 'La niña de tus ojos', Trueba ha insistido en dejar que sean "los demás" quienes juzguen si tiene algo que ver con su capacidad de hacer reír. Director y guionista de una treintena de películas, Trueba prepara a sus 62 años varios proyectos; tiene un guion acabado sobre un 'thriller' romántico y otro que está escribiendo para su próximo filme de animación.