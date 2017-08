«Actuar en Mérida es como jugar en el Bernabéu»

Reconoce que cuando vio por primera vez el escenario del Teatro Romano hace tres años sintió un golpe en el pecho. Aun así, nunca imaginó que en la 63 edición del Festival de Teatro Clásico debutaría defendiendo un papel como Paris dentro del musical 'La bella Helena' y que la obra cuajara provocando risas y más risas. Leandro Rivera cumplió su cometido, el de hacer pasar un buen rato a los espectadores, el día del estreno y lo seguirá haciendo hasta mañana.

-¿Se ha planteado alguna vez trabajar en el escenario romano?

-Sí, claro la primera vez que vine que no fue hace mucho. Creo que hace tres años. Recuerdo que llegué y sentí como un golpe en el pecho. Entonces dije «currar aquí tiene que ser una burrada». El paralelismo para mí es claro si te gusta jugar al fútbol, esto es como competir en el Santiago Bernabéu. De golpe estar aquí y con un musical que es precisamente lo que más me gusta trabajar, además con una obra tan divertida como esta, 'La bella Helena', pues es un regalazo.

-¿Cómo le propusieron participar en esta obra?

-Tan fácil como ahora lo explico. Ricard Reguant, director de la representación, me llamó y me dijo «estoy preparando un musical para Mérida». Y dije «voy». De cabeza. No me dijo ni qué personaje me estaba ofreciendo ni nada, y ya después me explicó de que iba la obra. Me encantó la idea. Y además, con Ricard fue con la primera persona que yo estudié. Estuve en su escuela cuando tenía 17 años, y él me dio mi primer trabajo con 18. Lo quiero muchísimo. Además de una buena relación profesional, tenemos una relación personal muy bonita.

-Se mete en la piel de Paris, el príncipe espartano...

-Sí, pero no tiene nada que ver a lo que la gente puede imaginarse de primeras. Esta versión nuestra para que el público se haga un poco a la idea es como un musical de los Monty Python. Es como un poco parodia de todo. La imagen que tiene todo el mundo de Paris y Helena por la película de Troya, en el que él es Orlando Bloom y ella Diane Kruger, con ese amor trágico y tal, pues nosotros somos todo lo contrario. Es carne, tocarse y es como si dijéramos la parte más pasional. Es muy divertido, es una relación de pareja con una historia de amor muy bonita sin perder de vista que el amor de Helena y de Paris desemboca en la guerra de Troya. En una tragedia importante. Nosotros mostramos la parte que hay antes, la más divertida y de una forma bastante dinámica para enganchar a los espectadores.

-¿Se ha basado en algo o alguien para defender este papel?

-No. Nunca me baso en nada en concreto para lidiar con los personajes. De hecho yo tenía esa imagen en mente de haber visto Troya, pero no me servía para la nada y no me basé en nada. Yo siempre trabajo con lo que hay. Nunca había trabajado con Gisela, y ha sido como un trabajo de día a día. De ir construyendo nuestra relación de verdad. Hemos funcionado muy bien desde el principio. A la semana parecía que éramos novios. Es muy fácil trabajar con ella.

-Se trata de una función dirigida a toda la familia...

-Sí. Es muy divertida y está dirigida a toda la familia. El mensaje lo va a entender todo el mundo, desde los niños porque hay muchas cosas que saltan a la vista, y luego los mayores se van a reír de todas las capas que hay. Ellos van a coger otros chistes, pero que al niño no le van a ofender para nada. Es cierto que el rollo del 'ménage à trois' está presente en la obra, pero los pequeños no va a pillar nada. Sí el adulto.