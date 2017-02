«No me considero valiente, me asusta más la estabilidad que recorrer el mundo»

Hace cinco años, Gonzalo Pérez Chávez estaba de Erasmus en Grecia. Entonces imaginó cómo sería recorrer el mundo en bicicleta. Ahora pone su sueño sobre ruedas y comienza su aventura, que contará a los lectores de HOY.es. «Todo empezó con mi amigo Toni en el Carnaval de Patras, en Grecia. Allí acogimos en casa a dos coreanos que recorrían el mundo en bicicleta y decidí que quería hacerlo, quería dar la vuelta al mundo».

Ahora, a pocos días de comenzar el viaje, admite que siente miedo cuando ve que la fecha se acerca y es más consciente de los peligros y retos que puede encontrarse en el camino. Además, le pesa la falta de apoyo que está teniendo ante un proyecto tan grande. «La gente me dice que me centre, que busque un trabajo para poder comprarme una casa porque dar la vuelta al mundo no me facilitará que me den una hipoteca, pero no es lo que quiero», declara con firmeza.

BLOGVuelta la mundo en bicicleta

No le asusta la idea de viajar solo, cree que depender de alguien durante todo el trayecto puede complicar y ralentizar sus rutas. «Dentro de una experiencia como esta se pasa por muchos picos emocionales y compartirlo con alguien es duro». Sin embargo, espera que su amigo se una a él en parte del recorrido y hacer nuevas amistades. No cuenta con patrocinadores ni fondos externos. Desde que decidió que quería emprender el camino, comenzó a trabajar y a ahorrar para ponerlo en marcha. «He trabajado de cocinero, barman, relaciones públicas, haciendo mudanzas y limpiando pisos». Entre risas confiesa que ha intentado emprender nuevos negocios que no han tenido éxito, pero no le da miedo empezar de cero y comenzar nuevos proyectos. Esta inquietud le ha llevado a vivir en China, Dinamarca, Finlandia y Grecia.

Calcula que los gastos de todo el viaje serán de 25.000 a 30.000 euros. Tiene planeado gastar una media diaria de 7 a 10 euros ahorrando en comida, consumiendo latas de conserva y realizando las compras más copiosas antes de entrar en los países más caros. Cuando agote sus fondos, lanzará una campaña crowfunding que irá acompañada de la publicación de un vídeo que muestre su paso por Europa. Si no consigue los recursos necesarios con estas iniciativas, planea trabajar en distintos países y hacer paradas durante algunos meses, hasta que reúna el dinero para continuar. «Filipinas, Australia, Canadá y EE UU son puntos en los que podría trabajar unos meses para continuar mi viaje, por ejemplo en las campañas de recogida de fruta o en hoteles. En EE UU mi interés está en cruzar por California porque es posible encontrar trabajo por allí».

En su bicicleta llevará la tienda de campaña, un colchón hinchable, un hornillo y mucha agua. Le preocupa especialmente esta última cuestión porque es una necesidad que se convierte en uno de los gastos más grandes. Para alimentarse lleva un hornillo y bombona, se considera un 'cocinillas' y quiere probar nuevos sabores, sobre todo en la zona de la India, pero confiesa que teme las intoxicaciones.

El sueño es uno de los puntos más importantes para poder realizar este viaje. No siempre dormirá en su tienda, ha utilizado varias veces 'Couchsurfing' (intercambio de sitios para dormir) para alojar y para que le alojen y tiene pensado usar este método en varios puntos de este viaje. De esta forma podrá conocer a otros viajeros y tener cama en lugares donde acampar sea más peligroso. «En el camino hay mucha gente buena, que te ayuda y te da comida o alojamiento. El camino te enseña esas cosas».

A pesar de no estar preparándose físicamente para este proyecto, Gonzalo no está preocupado por su resistencia. Para él no es una carrera y pedaleará lo necesario para avanzar a buen ritmo y disfrutar del camino. «Lo que más me preocupa de la bicicleta no son los kilómetros que tenga que realizar, sino la monotonía que pueda sentir en algunos tramos».

Afirma que haber vivido en Dinamarca y ver el planteamiento de vida tan distinto que tienen allí le ha liberado. Nunca tuvo suerte en los colegios por ser tan inquieto y a pesar de tener una carrera y un máster, se plantea la vida de forma distinta. «No estoy en ese momento de mi vida, establecerme me da miedo. No me considero valiente, me asusta más la estabilidad que dar la vuelta al mundo en bicicleta», sentencia.

Su recorrido le llevará a Francia, Alemania, República checa, Austria o Eslovenia, «Europa es un paseo» dice al describir su ruta. En cambio, hay ciertos puntos calientes que le hacen dudar, países con conflictos armados o donde los ciclistas son atacados. «Yo no soy valiente, a mí la gente tan valiente me hace gracia, si hay una situación muy tensa sin dudarlo cogeré un avión y evitaré ciertas zonas». Cree que el problema podría estar en atravesar los estados de Oriente Medio y Centroamérica.

A través de Internet

Cada vez son más las personas que deciden recorrer el mundo y dejar constancia de ello a través de Youtube, por blogs, por competición o publicidad. Gonzalo tiene claro que esto se aleja mucho de sus planes. «Una de las cosas que quiero dejar claras desde el principio es que para mí esto no es un desafío deportivo, yo no voy a llevar encima un GPS y una cámara por un récord. Cogeré un camión y un barco si así puedo facilitarme el camino, haré autostop cuando esté cansado o si llega un momento en el que quiero evitar zonas conflictivas o el frío». Declara que no quiere ser ni el primero ni el último, puesto que ponerle una fecha de caducidad a su viaje no entra dentro de sus planes.

Enfoca esta aventura como una oportunidad de disfrutar dando la vuelta al mundo pedaleando, aprovechando el recorrido y disfrutando de los diferentes atractivos que encontrará al cruzar nuevas fronteras.

Confiesa que le encanta escribir y que por eso ha elegido contar sus vivencias a través del blog 'Vuelta al mundo en bicicleta' en HOY.es. Con este sistema quiere compartir las cosas más curiosas que encuentre en el camino y hacer de este método un «compañero». Además, asegura que escribirá un diario más extenso para él, para su recuerdo y desahogo.

«Viajar me ha enseñado muchísimo y lo que quiero es desarrollarlo. Considero que no hay mayor escuela que viajar», declara firmemente. Para ello llevará su cámara con la que compartirá sus vídeos y grabará los mejores momentos. «Quiero empaparme de las culturas, del arte y el folclore, que es al final lo que me aporta esta experiencia", sentencia.