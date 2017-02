«Sería una suerte que me encasillaran como gay gracioso»

bilbao. Brays Efe cubrió los Goya para las redes sociales por encargo de la Academia. Cuando Almodóvar le vio, le dijo que le quería en su próxima película. Gallego de padres canarios, marinero y cocinera, este actor, director y guionista de 28 años es el hombre de moda en internet gracias a 'Paquita Salas', la serie en la que interpreta a una representante de actores que, efectivamente, podía pertenecer a una película de Almodóvar.

Lo que empezó como un juego de quince segundos en Instagram junto a los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, alias 'los Javis', ha acabado en una temporada de cinco capítulos que superan el millón de visionados en la plataforma Flooxer de Atresmedia. 'Paquita Salas' fue la gran vencedora en los Premios Feroz de la crítica, donde su protagonista se llevó el premio al mejor actor. Invitado por el festival Tracking Bilbao, que se celebra durante toda esta semana, Brays Efe habla sobre lo duro que es depilarse y lucir su propia melena para convertirse en una cincuentona.

¿'Paquita Salas' hubiera sido posible en una cadena televisiva?

En Flooxer hemos tenido libertad absoluta, eso es muy difícil en una cadena generalista. De hecho, el primer capítulo se emitió en Neox con la advertencia de que era para mayores de 18 años. Y eso nos sorprendió mucho. 'Paquita Salas' utiliza los códigos y el lenguaje de internet. Apela a un público acostumbrado a YouTube, Netflix... Eso de encender la tele a una hora concreta no va con ellos.

La serie es una sátira del mundillo del cine español llena de guiños.

Es gracioso representar ese mundo desde fuera del glamour. Los guiños los cogen la gente de la profesión y la prensa, pero todo el mundo tiene curiosidad por ver qué pasa detrás de las bambalinas.

Usted se toma en serio su transformación en Paquita.

Sí. Es mi pelo, me depilo... La representación del personaje no es paródica, necesitábamos que el espectador se identificara y emocionara con ella. Como el guion está tan bien escrito, lo más importante era hacerla realista. Yo no imito ninguna voz ni hago mímica.

Da una visión de una industria de andar por casa.

Es una visión más disparatada que fidedigna. Me interesa hablar del éxito, de lo que significa triunfar en el mundo del cine y la televisión. ¿Qué significa ganar un Goya? ¿Fracasas si no te ven en la tele? Pensamos que el éxito es ser famoso. Y el éxito es saber cuál es tu lugar en el mundo, sentirte a gusto contigo mismo y dedicarte a lo que te hace feliz.

Ser 'trending topic' no te da de comer.

Exacto. La fama y el dinero antes iban más unidos, ahora no. 'Paquita Salas' es una serie muy modesta, todos los actores con los que competía en los Feroz tienen un sueldo muchísimo más grande que el mío. El equipo ha trabajado por pura pasión, no sabíamos si la iba a ver alguien. No nos hemos hecho millonarios, efectivamente.

Usted empezó como periodista, guionista y actor. Ser actor se ha cruzado en su camino.

No lo tenía planeado, aunque la vida me ha enseñado que es inútil hacer planes. Siempre he tenido gracia para contar cosas, no sé si eso es actuar. No me gustaría que me dieran papeles de señora, pero si me encasillan como gay gracioso, que ya he hecho un par de papeles, sería una suerte. Hay tantos actores en paro...

¿De dónde le viene su vena artística?

De niño me gustaba mucho leer, ahí surgió mi amor por contar historias. Crecí en Galicia en una granja, fui muy feliz. Después sufrí 'bullying' en el instituto en Calahorra. Mi parte graciosa, saber reírme de mí mismo, me viene de aquel acoso. Cuando se metían conmigo tuve que hacer de aquello una marca de humor para llevarlo con más ligereza.

¿Ya era en el instituto tan extrovertido como ahora?

Sí, nunca me he callado. Crecí, gané en seguridad y me rodeé de gente que pensaba como yo. ¿Sabes? Me he dado cuenta de que no soy nada raro; los raros son los que me acosaban. No puedo hacer un discurso sobre el 'bullying', solo cuento mi experiencia. Hoy yo me gusto, y eso también lo ha hecho el acoso. Al final se sale y llega gente que te entiende.