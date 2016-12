Cortés tuvo un niño con una hija de Moctezuma

Es el relato de un continente hostil, de unos barbudos fieros y astutos, de la luz sobre Europa, del mayor mestizaje de la historia y, por desgracia, también de una leyenda inventada para esconder lo que realmente ocurrió. Jesús Ángel Rojo Pinilla ha publicado su segundo libro de historia, «Los Invencibles de América», para combatir la leyenda negra que ha transformado el nacimiento de Iberoamérica y su riqueza cultural en un cuento de terror a la medida de los intereses anglosajones, informa ABC.es. Entre las figuras que destaca es la del extremeño Hernán Cortés, de quien desvela que tuvo un hijo con una hija de Moctezuma.

–¿Por qué México debe mejorar su opinión sobre Cortés?

–Hernán Cortés es el padre de México, se quiera o no, y el país actual no se puede entender sin él. Él amó profundamente México y liberó a todos los pueblos sometidos por la tiranía y la brutalidad de los aztecas. Nada más conquistar un pueblo, los aztecas esclavizaban a hombres y mujeres de forma extrema. Cuando los españoles empezaron a vencer y mostraron que no iban esclavizando a su paso, las tribus mejicanas (mexicas) se unieran a su lucha. No reconocer eso es un insulto a la memoria de todos y a Cortés.

–El que no ha faltado a la cita, e incluso escribe el epílogo, es el descendiente directo de Moctezuma, Juan J. Marcilla de Teruel-Moctezuma. ¿No le guarda rencor a España?

–A la muerte de Moctezuma, la leyenda negra nos ha contado que toda su familia fue exterminada. Esto es falso. Cortés cuidó a sus descendientes e incluso tuvo un hijo con una de sus hijas. Además, la Corona les dio pensiones vitalicias a varios caudillos aztecas y, en general, veló por los vencidos y los introdujo en la nobleza española. El testamento de Isabel «La Católica» y las Leyes de Burgos de 1512, que es el primer instrumento legal para proteger a los indígenas de un pueblo conquistado, demuestran la preocupación española por los vencidos. España quería que esos indígenas formaran parte de las nuevas sociedades, a diferencia de los anglosajones.

–La imagen de los conquistadores hasta hoy es la de hombres codiciosos, crueles y traicioneros, ¿el libro «Los Invencibles de América» combate esta imagen?

–Los conquistadores españoles no emplearon más violencia que la que se desplegaba en esa Europa; ni más de la que acostumbraban las distintas tribus de América. Lo que ocurre es que la historiografía mundial no puede soportar que la mayor hazaña de la humanidad fuera realizada por españoles y ha distorsionado su imagen. En tanto, ponen la lupa sobre todo lo que hicieron mal para crear una imagen totalmente oscura. Los conquistadores puede que tuvieran puntos negros, pero su hazaña es inigualable.

–Remarca usted que el Descubrimiento y Conquista de América es el hecho más importante de la historia universal, ¿por qué?

–España sacó con este hecho a Europa de sus tinieblas y la convirtió de nuevo en la potencia mundial, puesto que hasta entonces el Imperio otomano llevaba la voz protagonista. Con el Descubrimiento y Conquista de América se produce la mayor unión de razas y culturas jamás vista. Y no solo sacamos a Europa de la oscuridad, sino que América pasó de la Edad de Piedra a evolucionar en 50 años hasta la Edad Moderna. Eso no ha sucedido en ningún lugar del mundo, y no hay ninguna experiencia de mestizaje de esas dimensiones. No olvidemos que España tiene el honor de haber fundado más de 1.000 ciudades. Muchas de ellas son patrimonio de la humanidad.

–Las Leyes de Burgos, que insistían en que los indígenas no podían ser explotados, fueron precursoras dentro del derecho internacional: ¿Cómo alcanzó España una legislación tan vanguardiasta?

–Las Leyes de Burgos es el primer texto legal que protege a los indígenas de un país conquistado y prohíbe expresamente la esclavización. Esto ocurre 300 años antes de la Revolución francesa o la Guerra de Independencia de EE.UU. Leyes tan progresistas que incluso otorgaban a las mujeres tres años de derecho de maternidad para cuidar a sus hijos. Los españoles se adelantaron en materia de derechos humanos al resto de países y consideraron casi desde el principio a los indios como súbditos y no como esclavos. En este sentido, es verdad que existieron las encomiendas, aunque tienen más que ver con las servidumbres medievales que con la esclavitud. En Europa se vivía todavía en regímenes de servidumbre en muchos lugares, y nadie los consideraba a ellos esclavos.

–Su libro es crítico con la cultura anglosajona y su forma de solapar episodios protagonizados previamente por españolas.

–Los anglosajones, en definitiva, no buscaban crear una sociedad nueva como los españoles, simplemente trasladaron e impusieron su sociedad a América. Los puritanos eran religiosos radicales que usaban la Biblia a su antojo. El indio no era un ser humano para ellos. Esa diferencia entre unos y otros es lo que la historiografía anglosajona ha querido ocultar, para hacer olvidar que donde han estado han exterminado a todas las razas aborígenes. Su forma de explotar a sus pueblos es parasitaria; sus colonias son factorías.

–Ciertos sectores políticos están repitiendo mucho la idea del genocidio en fechas recientes.

–Dan argumentos casi infantiles: hubo un genocidio, los españoles mataron a los indios, violaron a las mujeres y se llevaron el oro. No obstante, lo primero que invalida la teoría del genocidio es que hasta avanzado el siglo XVI los españoles eran muy escasos, es decir, estaban en una inferioridad numérica que no daba lugar a una acción así. Por otro lado, su afán de mestizaje es evidente casi desde el principio, porque daban su apellido a los hijos nacidos de relaciones entre razas.

En materia económica, España no dejó expoliado el continente, que sigue siendo el lugar con más recursos naturales del mundo. Cuando los españoles estuvieron en América algunos lugares vivieron el momento de paz y de bonanza económica más grandes de su historia. Hispanoamérica era la zona más rica del mundo y la separación de España provocó una involución de 100 años.

Lee entrevista completa en ABC.es