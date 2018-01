Que el ritmo no pare

Han probado alguna vez a poner un vídeo de Carnaval sin sonido? No deja de ser una sucesión de imágenes de gente disfrazada que bailan. Pero falta algo. Falta el ritmo, lo que te hace vibrar estés donde estés. El ritmo que marcan las comparsas se adueña de cualquiera. Como ocurre cada vez que llega Carnaval y las comparsas invaden las calles de nuestra ciudad.

Nos suelen deslumbrar los disfraces aparatosos y llenos de colores. Y las coreografías muy elaboradas, pero no prestamos atención a la música. Ellos son los que marcan el ritmo de la actuación. Sin ellos no habría desfile.

«El Carnaval no solo tiene que ser disfrazarse y salir esos cuatro días. Hay que implicarse»

Al igual que en las murga. Nos solemos fijar en la primera fila, nos quedamos solo en el tipo o la escenografía y no echamos cuenta de la música. Ese bombo y esa caja que van marcando el ritmo de la actuación o esas guitarras que van de la mano y hacen que una actuación merezca la pena ser escuchada. Queremos un Carnaval grande. Pero no nos paramos a pensar en qué hacer para que siga creciendo. En las murgas ya se han dado cuenta que hay que mirar hacia la cantera. La materia prima está ahí, pero hay que saber transformarla.

En ese sentido las comparsas llevan mucho trabajo adelantado. Son grupos más familiares y los niños lo viven desde que nacen. El ritmo lo llevan en el cuerpo y el veneno del Carnaval se ha apoderado de ellos desde pequeños. Aprenden a tocar un instrumento casi al mismo tiempo que andar.

Pero en las murgas no es igual. Se está potenciando crear grupos, pero se está olvidando la música, bueno más bien, los músicos. Faltan músicos y hay que potenciar que la gente se implique. El Carnaval no solo tiene que ser disfrazarse y salir esos cuatro días. Hay que implicarse y vivirlo desde dentro. Dejar que ese veneno se apodere de nosotros y no nos deje parar de bailar.