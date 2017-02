Los Water, los Muraniños o habrá sorpresa

badajoz. Aún no ha subido el telón, no se ha escuchado ni una nota, no se ha desvelado ni una letra y las turutas aún están por estrenar. Sin embargo ya hay dos murgas que suenan en todas las quinielas para estar en el podio del Carnaval de Badajoz 2017. Son Los Water Closet, con dos primeros premios en los últimos tres años, y la fusión de las murgas Los Niños y Los Murallitas, a los que han apodado los aficionados Los Muraniños, ya que el año pasado estuvieron cerca de desbancar a los Water.

ESTA NOCHE uLos Callejeros: debutan tras salir el año pasado por las calles. Su nombre es 'Los Callejeros se transforman'. Pixa a la Fulaneska: este año serán 'Pixa a la picaresca'. Como siempre, destacarán por su música y su puesta en escena. uA contragolpe: el año pasado rozaron la final como gordos. Este año quieren ser «irresistibles». uKrma: son unos extranjeros con mucha luz y con ganas de conquistar el Carnaval. u20 D'Copas: una murga femenina que debuta. Es un tipo relacionado con la vigilancia que aseguran que es original y gustará. uLos Mirinda: «presentan un pelotazo» es su nombre. Le cantarán a la actualidad pacense y pretenden hacer reír a la gente.

Muchos aficionados apuestan a que estas murgas pelearán por estar en lo más alto junto con otros nombres como Al Maridi o Los Chungos. Hasta ese momento, sin embargo, queda mucho concurso y aún pueden llegar muchas sorpresas que rompan todas las quinielas.

Hoy arrancan las preliminares con 28 murgas participantes. Se alargarán hasta el viernes. Los 18 mejores grupos pasarán a semifinales los próximos días 20, 21 y 22 de febrero y las 8 mejores se enfrentarán por el título el 24 de febrero. Las actuaciones comienzan cada noche a las 21.30 horas en el teatro López de Ayala. Para los que no hayan logrado entradas, HOY.es retransmite en directo el concurso con los comentarios de Isabel Redondo y David Adame y las entrevistas entre bambalinas de Marta Muñoz.

Para escuchar a los Water Closet y su particular humor habrá que esperar hasta el miércoles. Tras alzarse con la victoria en 2016 como dictadores, en esta ocasión prometen mucho baile con su título 'Divinity Water'. Frente a ellos estarán el jueves Los Muraniños. El año pasado fueron segundos con sus piratas de 'La leyenda de la nave de los Desertores'. En esta ocasión apuestan por un personaje con mucha crítica como telón de fondo. Ambas apuestas prometen.

Además, cada año hay que tener en cuenta a Al Maridi porque esta murga ha sumado un primero, dos terceros y dos cuartos, desde su debut en 2010. También hay que contar con Los Chungos, terceros el año pasado. No son los mejores cantando, pero son divertidos y gustan mucho al público. Además en este 2017 prometen volver a una actuación más crítica. Han sufrido bajas importantes como las de Ángel Velo (el imitador de Jorge Lasuerte el año pasado) o Daniel Narciso, pero la vuelta al estilo de neoliberales o sindicalistas puede darles un empujón.

En el concurso habrá otras cuatro murgas que saben lo que es ganar un primer premio y que siempre pueden dar la sorpresa. Son Dakipakasa, que el año pasado no participó; Marwan, como la agrupación más veterana; Los 3 w, que vuelven a contar con Paco Fernández como letrista; y Los Espantaperros, que han fichado al humorista Juan y punto.

El público también se puede sorprender con las murgas que van pegando fuerte. Por ejemplo Los Camballotas de Olivenza, 'Yo no salgo', que el año pasado encantó con sus mamarrachos, o también 'A contragolpe', que estuvo a punto en 2016 de entrar en la final con sus gordos.

Primer día

Por el momento el primer día arranca con dos debutantes y dos murgas con carnavaleros veteranos, por lo que será una noche de contrastes.

Abrirán el concurso Los Callejeros, una murga nueva que el año pasado ya cantó en la calle. Les seguirá Pixa a la Fulaneska, que destaca por su música especial y sus decorados llamativos. Antes del descanso será el turno de A contragolpe en el año que puede ser el de su confirmación. De presentarse como gordos el año pasado, prometen ser 'irresistibles'.

Krma saldrá a continuación. Nunca han logrado el pase a semifinales y este año lo intentarán con «unos extranjeros con mucha luz». Tras ellos será el turno de las mujeres de 20 D'Copas, una murga debutante que se ha formado en las redes sociales. Cerrarán la noche Los Mirinda, que «presentan un pelotazo».