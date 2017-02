El Marimanta arde bajo la lluvia en Badajoz

Hay ganas de Carnaval. Muchas ganas de Carnaval. Badajoz desafió ayer a las nubes y al viento y pudo quemar al Marimanta. Las predicciones meteorológicas llevaba toda la semana amenazando con aguar Las Candelas y cumplieron su promesa. Aunque solo a medias. Los niños de Santa Marina se disfrazaron, las comparsas desfilaron y las llamas prendieron. Todo eso a pesar de la lluvia.

El mal tiempo deslució la fiesta porque el público se animó menos que otros años y diez comparsas decidieron no participar, ni tampoco hubo muestra de percusión. Pero la fiesta se celebró. Sobre las siete menos diez de la tarde, el Marimanta ardió y en unos pocos minutos consumió el final de una jornada que el año que viene, si el tiempo lo permite, lucirá más.

La Asociación de Vecinos de Santa Marina repartió los 6.000 hornazos y los cien litros de vino en la plaza de Conquistadores a continuación de la quema.

José Manuel Garófano es uno de los organizadores. Explica que en principio iban a participar quince comparsas, después se cayó una y confirmaron catorce. El mismo sábado por la mañana se celebró una reunión y decidieron celebrar la fiesta porque el sol estaba intentando salir. Pero solo cuatro comparsas participaron: Dekebais, Scout, Batala Badajoz y Lancelot. Garófano apunta a que finalmente se desanimaron por la experiencia del pasado fin de semana en la Tamborada de la Margen Derecha. Dice que se fue la luz y tuvieron que tocar los instrumentos a oscuras durante un tiempo, así como que temieron que se estropearan tanto los instrumentos como los trajes. Y el Carnaval está ya a la vuelta de la esquina.

Llegó la lluvia

La lluvia cayó cuando las comparsas estaban llegando al final del trayecto, a la altura del aparcamiento de Conquistadores, así que muchos se refugiaron bajo los soportales de los edificios. Igual que los pacenses que los acompañaron bajo los paraguas. Los niños de las agrupaciones de scouts, así como los escolares de la zona y vecinos de distintas barriadas también se disfrazaron. A ellos se unieron muchos pacenses vestidos de calle. Todo para preceder la quema del Marimanta.

El público vio la quema bajo los paraguas

«Podemos darnos con un canto en los dientes porque hemos podido quemarlo», decían los organizadores justo después de que las llamas lo hubieran devorado. El Marimanta no representa a nadie en concreto este año, ya que en la edición de 2016 quemaron una figura que se asemejaba a Pujol y portaba una estelada por corbata que creó cierta polémica. Este año, para evitar malos entendidos, no representa a nadie en concreto.

La lluvia lleva dos fines de semana intentando apagar el Carnaval, pero no lo consigue. Porque el pasado fin de semana también se celebró la Tamborada de la Margen Derecha, aunque a medias, porque finalmente no hubo concurso.

Esta circunstancia da argumentos a la Falcap. Su presidente, Luis Pajares, propone que el concurso de la Tamborada se traslade al teatro López de Ayala para que, entre otras cosas, se blinde incluso si hace mal tiempo, como este año. Lo dijo durante la presentación de las dos fiestas. De esta manera, la fiesta de la Margen Derecha quedaría de un modo similar a las Candelas, como una exhibición de comparsas y no un concurso en sí. Aunque los vecinos de la Margen Derecha, que organizan el certamen, no recibieron la idea de buen grado porque la Tamborada es una celebración al aire libre que puede disfrutar todo el mundo y en el teatro quedaría reducida al aforo del patio de butacas. La propuesta, no obstante, está ya sobre la mesa y se puede debatir de cara al próximo año.

A pesar de que la lluvia ha marchitado las dos fiestas precarnavaleras, las dos estuvieron arropadas por el público. Lo que significa que Badajoz tiene ganas de Carnaval, muchas ganas de Carnaval.