Las Candelas siguen adelante

Tenia que estar esto prohibido , tiene peligro hacer fogatas en la ciudad , ademas pienso que contamina el medio ambiente y deja suciedad, es una tontería que no tiene ningún sentido y no vale para nada, estas cosas lo único que lleva es a potenciar a los piromanos y eso no se da cuenta nuestro alcalde, es como ponerle la miel en la boca a quien sufra la enfermedad de la piromania pero vedo que aquí lo unico que vamos es ha hacer tonterias, es mejor que pusieran el dia de la lectura y todo el mundo leyera y ganaran cultura que cada vez tenemos una población más inculta y opino como maestro de magisterio en paro.