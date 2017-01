Hay nuevos nombres a tener en cuenta en las quinielas carnavaleras. Entre los Water, los 'Muraniños', Los Chungos, Al Maridi y el resto de murgas punteras se van colando conjuntos que comienzan a ganarse el favor del público. Son las murgas que piden paso y que pueden dar la sorpresa en este 2017.

Faltan dos semanas para que comience el concurso de murgas y HOY ha visitado los ensayos de tres de las agrupaciones que fueron la revelación del año pasado. Hay dos que cumplen 7 años en el certamen, A contragolpe y Serendipity, y otra algo más veterana, Yo no salgo. Las tres tienen un perfil similar, son jóvenes y llevan una progresión envidiable. Habrá que seguirles la pista los próximos años.

La primera visita es junto a la cafetería Tegamar, en Santa Marina. Cuatro grados en la calle y varios jóvenes toman una cerveza a la intemperie desafiando el frío. Menudos mamarrachos. Son 'Yo no salgo', que en 2016 fue considerado el grupo revelación con su parodia del Carnaval. Con sus 'mamarrachos'.

Lo que más destaca en este murga, que debutó en 2007 y suma ocho participaciones en el teatro y otros dos años cantando en la calle, es el buen ambiente. Risas, chistes, complicidad y mucho cachondeo en la antigua ferretería en la que ensayan.

Uno de ellos, David Rodríguez, descubrió el concurso de la mejor manera posible. Jarana necesitaba un guitarra y Antonio Sansinena es amigo de su padre. Lo vio tocar y lo fichó. Debutó en el López de Ayala y ganó con los 'pescaderos'. Al año siguiente sus amigos le convencieron para formar su propio grupo.

No se ponían de acuerdo en el nombre. «Uno decía 'si salimos con ese nombre, yo no salgo', y otro, 'pues con ese, yo no salgo'. Así que al final nos quedamos con 'Yo no salgo'. Esa es la historia», explica David que revela que estuvieron a punto de denominarse 'Entera de cachuela'.

Debutaron como limpiadoras del teatro López de Ayala hace 11 años y les ha costado hacerse hueco entre las murgas conocidas. En 2015 representaron unos vigilantes de la playa que gustaron mucho, pero que no fueron reconocidos por el jurado. En 2016 volvieron al ataque y llegó el esperado premio, su primera entrada en semifinales. No se quedaron ahí y llegaron a la final. Es más, sus mamarrachos han gustado tanto que han estado representando esta letra hasta hace solo unas semanas en diversos eventos.

José Antonio Pino resume en una frase el espíritu del grupo. «Es el ejemplo de una murga de colegas que se lo curra, que no es la que más canta ni la que más..., pero que al final lo consigue». No ocultan que les gustaría repetir la final, pero tampoco les desvela. «Nuestro objetivo este año es volver a gustarle a la gente y, si pasamos a semis, sería un triunfo», asegura Rodríguez. Para lograrlo serán los 'Milpejeta'. Solo desvelan que es un personaje conocido en la ciudad. El planteamiento promete.

Siete años de progresos

A contragolpe. / C.M

Lejos de allí, en un local del Cerro de San Miguel, ensaya A contragolpe. El año pasado se quedaron a solo tres puntos de la final con sus gordos y muchos les echaron de menos el viernes de Carnaval. En solo siete años su progresión ha sido ascendente y quieren seguir paso a paso.

Su local de ensayo desvela mucho sobre esta murga. Es una sala cuidada, con sus decorados colgados de las paredes con mimo y un mural artístico pintado por Mario Suárez con elementos de todas sus actuaciones, desde un paraguas que representa su debut como personajes de Mary Poppins hasta el tomate de 'Kiko Tomate', el personaje de taberna que les subió de nivel.

A contragolpe, que se llama así porque es la expresión que siempre gritaba su bombo, surgió de un grupo de La Tarasca que quiso hacer algo más juvenil, «más nuestro», explica Alberto Guiberteau, uno de sus letristas. Les gusta exprimir a su personaje y cuidar mucho sus letras y este año serán 'Los Irresistibles'. «Vamos a quitarle las novias a todo el que podamos, pero con categoría y estilo», avanza Guiberteau.

La media de edad de los miembros de 'A contragolpe' es de 26 a 30 años, por lo que les queda mucho recorrido y sus pasos parecen firmes. Lo mismo ocurre con Serendipity. En esta murga también abunda la gente joven, también cumplen 7 años en esta edición del concurso y de nuevo tienen una progresión envidiable. Sus dos últimos años, como tardones y compradoras en rebajas, han escalado hasta el puesto 13 y muchos aficionados les colocaban más alto en sus quinielas.

Serendipity viene de la palabra 'serendipia' que es «estar buscando una cosa y encontrar otra distinta, pero incluso mejor». El grupo original, que debutó en 2011 como 'personal shoppers', apenas se mantiene. Hubo un gran cambio que, vistos los resultados, fue a mejor.

Esta murga cuida su repertorio, pero destaca especialmente por sus voces. Son jóvenes, pero suenan realmente bien. Trabajan el conjunto y cuentan con componentes con experiencia profesional en la música.

El año pasado protagonizaron uno de los momento más emotivos al cantar un pasodoble a Sancho Caballero, uno de sus miembros que estaba pasando por una enfermedad grave en ese momento. Un año después, y gracias a un transplante de médula, se va recuperando y volverá a subirse al teatro. Este joven desvela que en 2017 serán 'Juan Carlos I', «un personaje inventado». Otra propuesta a tener en cuenta. El día 13 de febrero se sube el telón y llega el momento de la verdad.