Hay menos murgas en teatro, pero muchas más en la calle Actuación de una murga infantil en la calle. :: hoy En los últimos años se ha normalizado que haya grupos que solo cantan fuera de concurso, lo que enriquece el ambiente N. R. P. BADAJOZ. Viernes, 2 febrero 2018, 08:17

El talento de las murgas de Badajoz no termina en el teatro López de Ayala, ni mucho menos. En los últimos años se ha normalizado que algunos grupos solo canten por los bares y la calle. Así, en este 2018, los aficionados, además de las 25 murgas en competición, podrán encontrarse al menos otras ocho en la calle.

No hay un registro ni un control. Algunos grupos están más organizados y otros son casi espontáneos, pero está claro que las murgas callejeras crecen. Hace diez años no era común y ahora hay una nueva categoría con fuerza propia. Las razones que llevan a estos grupos a quedarse fuera del certamen son variadas: no tienen suficientes componentes, rechazan tener que contar con un repertorio estricto o prefieren la libertad de ir donde quieran, entre otras.

Este año ya han anunciado su intención de salir por la calle ocho grupos: Krma, La Caidita, Murguer Queen, Ad Libitum, Jarana, Ahora es cuando, Los Murallitas y Circo Facundo.

Los primeras, Krma y La Caidita, estaban inscritas en un principio para competir en el teatro, pero por distintos problemas decidieron retirarse. Eso sí, llevarán sus montajes a la calle, pero ambas esperan volver a competir.

Este también es el caso de Murguer Queen, que se toma un descanso este 2018 del teatro, pero volverá. Lo hace por la mejor razón posible, porque tres de sus componentes han sido madres recientemente. El resto del grupo estará en la calle con un traje homenaje a sus 10 años de trayectoria.

También se verá al aire libre a 'Ahora es cuando', es una murga nueva que no ha podido inscribirse en el certamen por falta de músicos, un problema bastante común. En concreto, no tienen caja y solo una guitarra. Pero se lanzan a la calle con 'Estamos para serviros' con mucha ilusión. Esperan que dejarse ver estos días sirva para fichar músicos y poder dar el salto al concurso el próximo año. Este sábado se presentan a las 21.30 horas en la Sala Atenea.

También este sábado presentará su propuesta una de las murgas más queridas del Carnaval. Jarana se despidió de la competición en 2012, pero sigue en la calle. Enseñarán su propuesta de 2018 en la Asociación de Vecinos de San Roque. Son perros y sus dueños. Antonio Sansinena explica que dejaron el concurso porque exigía un repertorio muy encorsetado, pero que quieren seguir disfrutando del Carnaval.

Lo mismo opina Luis Rodríguez, de Los Murallitas. Un grupo de 9 saldrá este año como 'Mossos d'Esquadra'. Hace varios años que renunciaron a la competición. «Estábamos cansados del esfuerzo que supone llegar al teatro, pero seguimos haciendo lo que nos gusta que es hacer letras y cantarlas». El año pasado tuvieron mucho éxito con su montaje como Pablo Escobar.

También ha logrado que se hable de ellos, y muy bien, un pequeño grupo de seis murgueros veteranos que cada año se lanza a la calle. Fueron juglares, contrabandistas portugueses y vecinos contra el ruido y sus propuestas, a pesar de estar lejos del teatro, dieron mucho qué hablar. Con ellos está Pedro Wichard, que explica que este 2018 serán 'Circo Facundo, el espectáculo mayor del mundo'. Destaca Wichard que ir por la calle permite tener mayor libertad y también cercanía.

Otro grupo imprescindible en la calle es Ad Libitum. Este año hay que hacer todo lo posible por ver a esta emblemática murga, ya que se retira con 35 Carnavales a sus espaldas.