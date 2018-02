Una murga usa por primera vez audioguía para describir su actuación a los ciegos 00:37 La intérprete de signos durante la actuación de ayer. :: j. v. a. Seis personas invidentes acudieron al concurso para escuchar ayer a '20 D'Copas' y, a través de unos cascos, un voluntario les habló de los trajes, la escena y los movimientos NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 1 febrero 2018, 08:23

Seis personas sentadas en la última fila del patio de butacas del López de Ayala hicieron ayer historia. Fueron seis vecinos invidentes que, por primera vez, pudieron disfrutar por completo de una murga del carnaval. Todo gracias a un voluntario que, a través de una audioguía, les fue relatando la actuación. Así, además de escuchar la letra y la música, les fue describiendo durante las pausas el traje, el escenario o lo que ocurría.

La iniciativa ha sido de la murga femenina 20 D' Copas. Esta agrupación ya rompió las barreras en 2017 y dejó sorprendido al público al cantar con una intérprete del lenguaje de signos que tradujo toda la actuación para las personas sordas. Ayer Paula Borja, la intérprete, volvió a repetir su trabajo, pero el grupo dio un paso más y decidió hacer accesible su trabajo también a las personas ciegas.

Detrás de esta idea está María Méndez, una trabajadora de Cruz Roja que también es letrista de '20 D'Copas'. Está muy sensibilizada con la accesibilidad y ha logrado que toda su murga se implique. De hecho, Paula, la intérprete, ya es una más en el grupo. «El primer año queríamos que las personas sordas pudiesen contar con esta murga como parte de su ocio y este año queríamos hacer algo más».

«No se si ganarán, pero para nosotros ya son las mejores», dijo uno de los invidentes

«Una persona ciega puede escuchar una murga, pero el traje, la escenografía o la interpretación se la pierden y es muy importante», cuenta Méndez. Ante esto desde '20 D'Copas' se pusieron en contacto con la ONCE y les propusieron crean un proyecto de audioguía. El sistema es sencillo. Un narrador va describiendo el espectáculo en los momentos en los que la murga no canta. Es un sistema que se usa ya en obras de teatro o en el cine. De hecho la ONCE en Extremadura cuenta con un proyecto para crear audioguías para las películas.

En este caso la murga logró la colaboración de un voluntario, David Lopo, que ayer se sentó en el patio de butacas para relatar la actuación de '20 D'Copas'. Su trabajo no es sencillo. Para prepararse fue a ver varios ensayos de la murga. Así pudo ayer describir con agilidad los distintos movimientos que hizo el grupo, incluso sus gestos espontáneos. Por ejemplo, tuvo que decirles que sacaron por sorpresa una foto del exalcalde Manuel Rojas para tener una conversación con él.

El trabajo de Lopo ayer comenzó nada más subirse el telón. En su equipo contaba con grabaciones ya preparadas sobre los que lucía la murga y otros momentos en los que narraba lo que ocurría en directo. '20 D'Copas' sorprendió como Toni, El Enrea, un camarero que ha decidido fundar el Partido Independentista Extremeño (Paripé). Así, además de escuchar las letras contra el separatismo o la corrupción, el grupo de la ONCE pudo saber que el escenario es una tasca llamada 'Bar Primos'.

Los beneficiarios de la audioguía pasaron un buen rato, como explicó uno de ellos, Francisco Javier Olivera. «No sé si ganarán, pero para nosotros son las mejores», dijo encantado.

«Hemos disfrutado, pero desde manaña [por hoy] estamos a su servicio (de la murga) por si quieren pensar cualquier otro proyecto», añadió emocionado. Este invidente es el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura y junto a él, los otros cinco invitados, son altos cargos de la fundación en la región. Con su presencia quisieron reconocer el gesto de las murgueras, que les ha impresionado.

«Pensar que alguien, por su cuenta, ha querido dar normalización a la situación y ha apostado por la igualdad en el carnaval es una satisfacción», indicó Olivera que añadió que la murga con audioguía supone una gran mejora para poder vivirla en condiciones. «Además nos permite poder asistir con autonomía, sin nadie que tenga que acompañarnos y ayudarnos. Hemos demostrado que podemos disfrutar de una murga solo con la audioguía».

Junto con el presidente del Consejo Territorial acudieron el delegado territorial de la ONCE Fernando Iglesias, la jefa de Servicios Sociales Rosa Camacho, la coordinadora general Victoria Hernández, el director de Cáceres, Benancio Ortiz y el coordinador del programa sociocultural Francisco Gallego.