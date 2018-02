Al Maridi hace lo imposible

La quinta preliminar que cerró anoche la primera fase del Concurso empezó bien y terminó mejor. En medio, los vigentes ganadores, la murga Al Maridi, que consiguió lo imposible: que su actuación no diera lugar a la comparación con Paco Antena, el personaje de Marte con el que el año pasado se llevó el Comba.

Ganaron el pulso que anoche tenían que echarse a sí mismos y con esa ventaja, ahora se tienen que centrar en jugar el resto del concurso compitiendo con las demás murgas.

En su caldero, una poción mágica: una escenografía impactante, un vestuario y caracterización preciosos, un tipo bien escogido y un repertorio de letra y música que aliña humor, crítica y emoción. Si removemos, el resultado es una actuación rotunda.

Arrancaron con una imagen visualmente deliciosa. A oscuras, solo iluminados tenuemente por el Arco del Peso y el rojo de las Casas Coloradas, se intuía la silueta del enorme turbante del que después descubriríamos como chamán. Los fotógrafos que cubren el concurso, se frotaron las manos cuando vieron la escena, que fue un dulce para sus objetivos.

Letras al tipo, al Carnaval y a Badajoz se equilibraron en la presentación y en el popurrí, una fórmula de éxito que no necesita ni de trucos ni de magia negra. En los pasodobles, una entrada de guitarras para suspirar, que dan paso a una música preciosa, que cantan con garra y en la que dicen mucho.

Hago un inciso para reconocer aquí el talento de su autor, Guille Regaña. Anoche les hizo un homenaje a los Water Closet en su primera letra de pasodoble y aprovechó también para exponer una realidad del concurso, de la que no solemos hablar: la soledad del ganador. La que vivieron el año pasado en su cuarto pase que, dejando al público al margen, solo fue escuchado por otras dos murgas: los Water y las Chimixurris. Este hecho no solo lo sufrió Al Maridi, es la tónica general que se vive cuando se conoce al ganador del Concurso: la desbandada del resto de murgas. Su segunda letra de pasodobles es aún mejor, disfrútenla.

La tanda de cuplés estuvo bien, mejor el segundo, y el estribillo muy bien traído al tipo y de los que dan pie a que el público participe.

Y la despedida, ay la despedida, si algo tenían difícil los Al Maridi era esta parte del repertorio. Tras su bolero del año pasado, anoche nos hicieron sentir que pueden irse del escenario dejándonos maravillados. Y es que esta murga, más que carcajadas, que también las hubo, sobre todo provoca emoción.

21:27 Vídeo.

Las Chimixurris dan el do de pecho

Las Chimixurris también tenían que competir primero contra ellas mismas. Su actuación como revolucionarias el año pasado, les puso el listón muy alto. Y no hablo de posición en el Concurso que, a mi entender, no fue justa, me refiero el que le exigimos el público.

Dieron el do de pecho, precisamente con un tipo de músicos callejeros ambientado en otro escenario para enmarcar, el Paseo de San Francisco con el templete a sus espaldas.