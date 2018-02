Las letras cantan a Cataluña, al tren y al ruido Dakipakasa con una pancarta dentro de su pasodoble sobre las banderas y la crisis. / J.V. ARNELAS La invasión de patos en el parque del río, la plaga de camalote y la violencia de género también han sido protagonistas NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 8 febrero 2018, 09:27

A Puigdemont le estarán pitando los oídos estos días, y a Junqueras también, porque es raro la murga de Badajoz que no les ha escrito una letra. El proceso independentista gana por goleada este año como tema estrella del carnaval pacense junto con otros aspectos como el tren digno, las restricciones del carnaval por las quejas de los vecinos por el ruido o la invasión de patos en el Guadiana.

Cataluña siempre ha sido un tema recurrente entre las murgas pacenses, especialmente cuando había declaraciones contra Extremadura de algún político independentista. En este caso el 'procés', las elecciones, el 155, etc, han salpicado casi todos los repertorios.

Las Chimixurris, por ejemplo, se acordaron de la huida del 'president', con la música de 'Libre', de Nino Bravo. «Déjame mi tierra por mí/yo no iré a la cárcel y me iré lejos de aquí/A Bélgica crucé porque soy un cobarde/allí la policía no me atrapará...».

Popurrí de Las Chimixurris «DO-n Francisco Fragoso mire usted/RE-conozco su trabajo y es de diez/MI-re mi ciudad como está de bien/FA-bulosa la limpieza que se ve/SOL-o una pega le voy a poner/La Almossassa sin sus casetas que levantaron a esta fiesta/Si te descuidas el camalote hunde piraguas, barcas y botes/el fuego de la Alcazaba y esas calles mal asfaltadas/la música en carnavales, lo que le queda por nuestras calles/Si me acepta un consejo le diré/deje de dar la nota que no afina usted muy bien».

Algunas de las letras más aplaudidas sobre Cataluña, sin embargo, destacaban que las noticias sobre este conflicto han eclipsado otros problemas más importantes para los extremeños. Es el caso de Dakipakasa, que cantó en un pasodoble: «Procés, independencia (....)/sabrán de que les hablo/porque nos tienen bien informados/mientras que unos y otros/dejan la patria como un solar».

Pasodoble de Los 3 W «Hace ya 30 años que fui a Madrid a hacerme unas pruebas/siete horas y media 'metía' en el tren que me dio hasta jaqueca», cantan las madres antiguas. Las modernas les responden: «Bueno, eso era antes/ahora por suerte, todo ha cambiado/ahora ya no tardas tanto/en 30 años esto ha 'mejorao'/Y ahora Madrid-Badajoz/sin hacer una escala/con solo seis horas te lo has ventilado».

Los Jediondos también cantaron un pasodoble en este sentido que logró la ovación del público. «Cuando uno es muy patriota/lo peor que puede pasarte es que tu país se separe./Aunque cuando hables de ellos, hayas dicho toda la vida/hijo p. catalanes (...) Que más nos dará, que tengamos aquí/al pueblo más pobre de 'tos' los que hay en España/que más nos dará, que tengamos aquí/un río podrido que todas tus tierras baña/Y si hablamos ya del tren/de alta velocidad/aquí está Extremadura, el tren hace así/y no quiere pasar».

Cuplé de Los Jediondos «Qué animalistas somos en Badajoz/un ejemplo, solo tienes que ver lo que gustan los toros a este Ayuntamiento/Y lo bien cuidaditas y lo gorditas que se pasean/las 'pazo' ratas que son la envidia de cualquier centro/La ciudad de las aves ya le llaman a Badajoz/La ciudad de los pájaros/ qué pedazo definición/Ahora se han gastado un montón de millones/en el río han hecho un parque canino/para que hagan caquita bien tranquilitos 'tos' los perrinos/Y como a los pobres patos, los están exterminando/ya he visto yo en el parque canino/a más de un pato 'escondio' ladrando».

Precisamente el tema con el que remataron Los Jediondos su pasodoble fue otro de los más repetidos, el tren. Las murgas se acuerdan de las protestas y reivindican mejores comunicaciones para Extremadura. Los Chungos, por ejemplo, dejaron una ingeniosa pincelada en un cuplé. «Mujer, libérate, da un paso al frente/que el tren pasa una vez solo en la vida/pero posiblemente a Extremadura/no llegue por avería».

Los problemas del Guadiana también fueron muy citados, tanto el camalote como la invasión de aves. Al Maridi, por ejemplo, tuvo un puntazo en su popurrí con la música de 'Felices los cuatro', de Maluma. «El parque del Guadiana está de moda/no hay nadie en Badajoz que no haya estado en él/la gente con las bicis y otros más corriendo/y los patos viniendo/si les echas alimento/Y si le das de comer al rato/van detrás de ti, van detrás de ti, de ti 'tos' los patos/400 patos, y así todo el rato».

Canciones más versionadas

La canción de Maluma también ha sido una de las más versionadas en el repertorio libre junto con 'Mayores', de Becky G.

Las restricciones causadas por el conflicto del ruido del Casco Antiguo, que tiene a los vecinos en pie de guerra, también han llegado a las letras carnavaleras. Los murgueros se quejan de que quieren recortar su fiesta.

También ha habido varias protestas contra la violencia de género, especialmente contra la llamada 'Manada' de San Fermín.