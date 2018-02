Espantaperros se quedó muy cerca de la final 20:45 Los Espantaperros. / J.V. ARNELAS Los creadores de ‘Don Pepito y Don José’ serán cabezas de serie en 2019 junto con A Contragolpe, que volvió a rozar el viernes de Carnaval de nuevo NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 8 febrero 2018, 12:05

Los Espantaperros se quedaron muy cerca de ver la final en el teatro y no en La Buhardilla, como dicen en su letra. Sus personajes ‘Don Pepito y Don José’ gustaron mucho al público y han logrado la novena posición en el certamen lo que les coloca como cabezas de serie en 2019. También tendrá este título A Contragolpe que, un año más y ya son tres, se quedan muy cerca de la final.

Las Polichinelas también han firmado su mejor resultado en su segunda semifinal mientras que Los Chungos caen hasta el puesto 12 con sus empoderadas. Es la primera vez que esta murga se ausenta de la final desde 2013.

La clasificación de los grupos que han estado en semifinales, pero no avanzan a la final se completa con Yo no salgo y sus millonarios, Los Camballotas y sus desconfiados y Los Callejeros que debutaron en la segunda fase haciendo un gran papel, pero no han podido remontar más puestos. Tras conocerse estos resultados ya queda configurada la clasificación desde el puesto 9 al 25. Mañana en la final quedarán ocupados el resto de los puestos.

Los que no pasaron de semifinales 9. Espantaperros 860 puntos 10. A Contragolpe 839 puntos 11. Las Polichinelas 824 puntos 12. Los Chungos 814 puntos 13. Yo no salgo 808 puntos 14. Los Camballotas 782 puntos 15. Los Callejeros 776 puntos