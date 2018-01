Dos debutantes en una jornada con estilos inconfundibles

El martes, 30 de enero, será el gran día para dos murgas que actuarán por primera vez en el teatro López de Ayala. 'Sa Terciao' y La Coracha debutan en el concurso pacense. Los primeros llegan desde Talavera La Real, un municipio que hasta el momento no había tenido representación en el certamen. Los segundos actuarán bajo el lema 'Los olvidados'. Es un grupo de amigos de Badajoz que desde pequeños han disfrutado del Carnaval de su ciudad. Este año lo vivirán de un modo diferente. Llegan cargados de ilusión y esperan que su voz suene con fuerza en una jornada donde no será fácil destacar.

Las otras tres agrupaciones ya conocen muy bien el certamen. Todas tiene más de diez años de experiencia y eso se nota.

Orden de las actuaciones

Los encargados de abrir el telón serán los componentes de 'Yo no salgo'. Lo harán con un tipo al que han denominado 'El puto amo'. En él no faltará la ironía y el humor al que tienen acostumbrados a los pacenses, algo que se suele ver en sus actuaciones. La última incluso traspasó las fronteras extremeñas y se coló en el Carnaval de Cádiz. Con el tipo de 'Los Milpejetas' parodiaron a una chirigota gaditana y en la ciudad andaluza eso no fue del todo bien recibido.

Y del humor y la crítica a la elegancia, los trajes cuidados al detalle, el maquillaje perfecto y la puesta en escena trabajada. Dakipakasa es de esas murgas inconfundibles de Badajoz. Este año se moverá entre el cielo y la tierra para transportarnos a otro mundo. El suyo. Ese que al sólo ellos saben llegar. Ya lo hicieron en 2017 con el sexto sentido, un traje de fantasía espectacular y, ante todo, un escenario de Arturo Lucas que podría estar en un museo. Como suele ocurrir, fueron elegantes, emotivos y sonaron bonito.

La noche la cerrarán Los Chungos con sus empoderadas. Dicen que han sido arriesgados con el tipo elegido y esperan conectar con la gente, algo que normalmente consiguen cada año. Su actuaciones suelen llegar al público. Neoliberales, sindicalistas, gays y Trump son algunas de las que muchos recuerdan. En ellos destacan los ritmos pegadizos y, ante todo, el humor.

'Yo no salgo' es el puto amo

Los 'Milpejetas' de Yo no salgo.

'Yo no salgo' despuntó en 2017 por su parodia sobre una chirigota gaditana. Su actuación, aunque no se entendió muy bien en Cádiz, estaba llena de ironía y humor, una línea que mantendrán durante este año bajo el título 'El puto amo'. Solo adelantan que el público podrá ver a un tipo fácilmente reconocible sobre el escenario.

YO NO SALGO Procedencia: Badajoz. Año de début: 2007. Mejor puesto: 7º. Música y letras: David Rdoríguez y Jesús Vicente 'El Niño'. Disfraz: 'El puto amo''

Talavera desembarca en el López

'Sa Terciao' en su local de ensayo

Por primera vez una murga de Talavera la Real salta al concurso de murgas y lo hacen con un nombre basado en una expresión muy utilizada en su localidad. 'Sa Terciao' es una agrupación debutante llena de ilusión que solo cuenta con un componente que conoce el concurso. Quieren ser críticos y formar parte del Carnaval pacense.

'Sa Terciao' Procedencia: Talavera La Real. Año de début: 2018. Mejor puesto: Debutante. Música y letras: en grupo. Disfraz: 'Españolito de a pie''

Dakipacasa, entre cielo y tierra

'El sexto sentido' de Dakipakasa

Dakipakasa se presenta con una idea esperanzadora y reivindicativa con la que quieren abrir los ojos de una sociedad que no termina de despertar. Aunque hay bajas en su agrupación (Fede, Nico, Jesús, Toni, Sergio y José Mari), también cuentan con cinco incorporaciones. La mayoría proceden de Marwan y de la desaparecida Pixa a la Fulanesca.

Dakipacasa Procedencia: Badajoz. Año de début: 2004. Mejor puesto: 1º. Música y letras: Juan Carlos González del Álamo. Disfraz: 'Entre el cielo y la tierra''

La Coracha debuta en el teatro

ntegrantes de la murga La Coracha

La Coracha actuará en el teatro López de Ayala por primera vez. La murga está formada por un grupo de amigos de Badajoz que han disfrutado desde pequeños del Carnaval de su ciudad. Respecto a su actuación, prefieren no desvelar nada porque quieren que sea sorpresa. Sólo detallan su lema: 'Los olvidados'.

La Coracha Procedencia: Badajoz. Año de début: 2018. Mejor puesto: Debutante. Música y letras: Dani Luna. Disfraz: 'Los Olvidados'

Los Chungos se empoderan

Componentes de Los Chungos, de Trump.

Como cada año, Los Chungos innovarán siendo fieles a su estilo. Para ello apostarán por un tipo arriesgado que esperan que el público entienda y lo sienta suyo. En definitiva, que se identifiquen con él. Bajo el lema 'Las empoderadas', ofrecerán una actuación reivindicativa y con bastante ritmo.