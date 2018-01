El concurso más pequeño quiere ser grande Los Mirinda, plato fuerte esta noche, con la 'concha' sobre sus cabezas. / HOY Los Mirinda y Marwan serán los cabezas de serie de la primera preliminar, que abrirá esta noche el certamen. Solo hay 25 grupos, la cifra más baja desde 2005, pero quieren renovar el certamen al cantar sin micros NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 29 enero 2018, 08:30

Hay menos, pero quieren sonar mejor que nunca. El concurso de murgas del Carnaval 2018 arranca este lunes con la cifra más baja de participantes desde hace 14 años. Solo 25 agrupaciones se subirán al escenario del López de Ayala, pero para compensar este bajón de cantidad, hay un reto para lograr más calidad. Por primera vez en su historia las agrupaciones cantarán sin micrófonos ni amplificadores.

En noviembre las murgas hicieron una prueba en el teatro para comprobar cómo suenan sus letras sin refuerzo de sonido. Llenaron el patio de butacas y el anfiteatro de murgueros y las sensaciones fueron buenas. Unos días después votaron y la decisión fue celebrar el concurso sin micrófonos.

LAS MURGAS HOY Los Chalaos debutaron en 2007 y solo han logrado estar en semifinales una vez. El año pasado lo rozaron como muñecas de trapo. Se llaman 'Están loquitos por la Sole'. Los Mirinda cumplen 15 años y están en buena racha (3 de las últimas 4 finales). Este año serán un tipo al que le acaba de dejar su mujer, 'Aquí hay que mamá'. Espantaperros aún se recuerdan sus impresionantes disfraces de 'gremlins' y no desvelan nada del de este año. Ganaron en 2013 como dientes, pero hace tres años que no alcanzan la final. Marwan la murga más veterana del concurso será este año 'Volver a empezar'. De nuevo apostarán por la elegancia en su montaje.

El resultado de esta noche, sin embargo, es una incógnita por muchos motivos. En primer lugar las murgas que realizaron la prueba eran veteranas o con buen nivel vocal. No se sabe cómo sonarán los grupos que no tienen tanto talento a la hora de cantar. Tampoco es lo mismo enfrentarse a un público de murgueros, muy respetuosos, o a un patio de butacas que puede cantar, hablar o moverse y dificultar que se escuche. Algunos carnavaleros temen justo lo contrario, que la falta de micrófonos provoque que el público se quede muy callado para no molestar y que el certamen resulte frío.

Todo está en el aire. Los Chalaos serán los primeros en probar esta novedad y grupo a grupo el público valorará si ha sido una buena decisión. No tiene por qué ser definitiva. Las murgas están abiertas a recuperar el apoyo del sonido el año que viene si consideran que no funciona en esta edición.

Retransmisión en HOY.es

De todas formas, no cantarán del todo 'a pelo'. En el escenario se instalará una 'concha'. Se trata de paneles que se colocan a modo de techo sobre la murga para que el sonido no se disperse y se dirija al público.

La novedad solo afectará a los que tengan entrada para el teatro. Los que sigan el certamen desde casa no deberían notar cambios. Lo pueden hacer cada día en HOY.es.

Más allá de los cambios, hay varias murgas que, a priori, centrarán la atención de los espectadores. Las dos más claras son Al Maridi y Los Water Closet que llevan cuatro ediciones intercambiándose el primer premio. En 2014 Los Water lograron su primera victoria como hijos de súperhéroes, en 2015 Al Maridi hizo lo mismo con su Miguel de Pena, el cantante flamenco. En 2016 los Water volvieron a lo más alto como dictadores y el año pasado, de nuevo Al Maridi, se impuso con un nuevo personaje, Paco Antenas, su extraterrestre ligón.

Ambas murgas están en el mejor momento de su trayectoria y ambas son estables. Mantienen a sus componentes y su calidad. En 2018 Los Water representarán un personaje mundialmente conocido bajo el título 'Cuanto te interesa, te acuerdas de mí'. Al Maridi defenderá el título con 'Con un polvo se cura todo' y ambientará su escenario en Badajoz. Otro grupo a tener muy en cuenta son 'Los Jediondos', la fusión de Los Niños y parte de Los Murallitas que cumplen su tercer concurso como murga unida. Como piratas y abogados lograron ser segundos en 2016 y 2017 y muchos creen que es cuestión de tiempo que asalten el trono.

Para escuchar a Los Jediondos y Los Water habrá que esperar al miércoles y los Al Maridi no debutarán hasta el viernes. Hoy, en la primera noche, solo habrá cuatro agrupaciones y los platos fuertes serán Los Mirinda y Marwan. Los primeros contarán con su peculiar humor y seguro que apostarán por ser un poco gamberros mientras que los segundos, los últimos años, han optado por un montaje sobrio y elegante con letras sentidas y críticas. Un contraste interesante para la primera noche.