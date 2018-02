De un chiste de murga a una protesta en la calle 23:10 La murga Los Chungos sacó la pancarta del 8M al inicio de su actuación el martes. / J.V. ARNELAS Los Chungos hacen un llamamiento en el concurso a sumarse a la huelga feminista del próximo 8 de marzo MIRIAM F. RUA Jueves, 8 febrero 2018, 08:55

Sube el telón del teatro López de Ayala y se escucha a la murga Los Chungos lanzando la consigna 'Mujeres, sumarse, hay que empoderarse'. Portan una pancarta anunciando la huelga feminista que se está organizando en toda España para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer).

Así empezó su actuación el pasado martes en el Concurso de Murgas y así mostraron que de una parodia de las feministas se puede trascender a una protesta en la calle. Con una proyección privilegiada, Los Chungos hicieron un llamamiento a secundar una huelga que va más allá de lo laboral.

Lo cuenta Javier Montero, uno de sus componentes: «Sabemos que, además de la laboral, es una huelga estudiantil, de cuidados y de consumo. Se trata de que se vea el impacto tan grande que puede tener en una tierra como Extremadura esta huelga». La murga de Los Chungos tiene a sus espaldas un buen historial de compromiso social, empezando por el trabajo en su barrio, San Fernando, y siguiendo por sus actuaciones en carnaval. Esta es una muestra más de que la reivindicación tiene sitio en medio de la fiesta.

La colaboración con la Red Feminista de Extremadura (Redfemex), que es la que está difundiendo la huelga en la región, se puso en contacto con ellos tras ver su primera actuación para pedirles que, aprovechando su tipo, les ayudaran a difundir la huelga.

«Nosotros estamos encantados de hacerlas partícipes de nuestra actuación y de darle visibilidad a la huelga. Por eso cambiamos nuestra presentación para darle un poquito de importancia a la pancarta que nos facilitaron ellas», detalla Montero.

En la puerta del teatro, las chicas de Redfemex repartieron información sobre en qué consiste la huelga del 8M y cómo puede sencundarse según seas hombre o mujer.

La Red Feminista Extremeña no es la única que se ha interesado por su actuación. El propio Instituto de la Mujer de Extremadura, según cuenta Montero, también les propuso la posibilidad de que llevaran en el escenario camisetas de su organización. Finalmente, esta idea no salió adelante porque, como explica, «había gente que estaba de acuerdo y otras que no, como es normal».

El grupo feminista Safistas Badajoz también vio su actuación antes de llevarla al teatro. Se lo ofreció la propia murga para medir sus impresiones. «Supieron contextualizar la actuación en el carnaval, eso es lo que queríamos que no se interpretase como una ofensa a la mujer», dice Montero.

Es curioso que teniendo la bendición de las propias feministas, le hayan caído críticas por su actuación desde otros frentes. «Como todos los años, tenemos detractores y amantes de nuestras actuaciones y nosotros hacemos lo que nos da morbo, que es dar que hablar».

Tras sumarse a la causa del 8M, Los Chungos están dispuestos a apoyar la huelga y tal y como ocurrió con Los Palomos, puede ser que pronto los veamos actuar fuera del carnaval por la causa feminista.