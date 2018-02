Los Callejeros, una murga de padres e hijos unidos 02:55 La murga Los Callejeros ayer, entre bambalinas. / J.V. ARNELAS Los murgueros veteranos 'Feli' Pilo y José 'el vasco' comparten escenario con sus hijos en esta nueva agrupación que ayer debutó en semifinales N. R. P. BADAJOZ. Jueves, 8 febrero 2018, 09:23

Iker Jiménez es uno de los personajes de este carnaval. La murga Los Callejeros ha sorprendido con su recreación del programa de televisión Cuarto Milenio y en su segundo año en el certamen lograron entrar en semifinales. Anoche se pudo ver como lo dieron todo para celebrar su pase.

Lo que no saben los espectadores es que sobre el escenario estaban cantando dos generaciones de murgueros unidas. Iker Jiménez, en realidad es Sergio Pilo, un joven de 20 años que es letrista de la agrupación y que a pesar de su juventud, muestra buenas maneras en esta fiesta. A su derecha había un divertido personaje, un pastor que decía haber visto a la Virgen al menos nueve veces. Tras esta parodia está su padre, 'Feli' Pilo, un murguero con 17 años de experiencia y orgulloso de cantar junto a su hijo.

«He salido con La Tarasca y estuve los primeros años de Espantaperros, pero pensamos en hacer algo más de familia, formamos un grupo y empezamos a salir por la calle», recuerda Pilo. De ahí surgió el nombre de la agrupación pero, finalmente, decidieron animarse a competir. «Los que no habían venido al concurso, tenían ganas de probar».

El resultado ha sido bueno y Pilo está muy satisfecho. «De verdad que es la vez que mejor me lo he pasado. No sé si es porque, sin micrófonos, estamos menos encorsetados o por estar con este grupo, pero ha sido un gran año».

'Feli' y Sergio no son la única pareja de familiares en este grupo. Un personaje que ha gustado mucho al público en los dos pases de esta murga es Carlos Jesús. El murguero que lo interpreta, y que clava la voz de este personaje peculiar, es José Sánchez, conocido como José 'el vasco' que también estuvo en La Tarasca. En su caso está acompañado por su hija, Rocío Sánchez, que interpreta a la exploradora que canta en segunda fila.

El plan de esta murga es seguir adelante como son, una familia carnavalera.