Los Majaretas se retiran del concurso de murgas

Finalmente serán 28 las murgas que compitan en el concurso del Carnaval de Badajoz. Una baja a última hora ha sido la causa. Son Los Majaretas que ayer anunciaron que no competirán. Según explican los miembros de esta agrupación se reunieron y varios decidieron retirarse. Otros han defendido la postura contraria, pero finalmente son insufucientes para poder concursar y, además, tampoco actuarán en la calle.

Los Majaretas iban a debutar en el López de Ayala el próximo 14 de febrero, el martes en segundo lugar, en la segunda preliminar el certamen pacense. Son una murga nueva, pero no novata, ya que muchos de sus componentes han estado en otras agrupaciones. El proyecto, sin embargo, no ha cuajado y finalmente no se subirán al escenario, aunque llevan trabajando en la actuación desde abril de 2016.

Guillermo Linero, uno de sus miembros, está muy afectado por la decisión que han tomado. "Lamentamos mucho no poder estar y quiero mostrar mi apoyo a las otras murgas, que tengan mucha suerte. Aunque no estemos, hay que seguir en el Carnaval con ellos".