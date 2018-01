Vaivén se impone en la primera tamborada independiente

Vaivén se impuso ayer en la primera tamborada independiente con un gran golpe de calidad. La comparsa pacense encandiló al público de Ifeba que no entraba en el pabellón C cedido para esta cita.

Vaivén reválida así su título, ya que ganó en 2016 y en 2017, debido a la lluvia, no hubo premios de tamborada. La lluvia del año pasado fue lo que impulsó a la Falcap a cambiar de sede, pero el traslado ha estado lleno de complicaciones, por ejemplo, ayer hubo quejas porque el escenario no se veía desde todo el pabellón C. Además hubo parte del público que tuvo que quedarse fuera por falta de espacio.

Tras Vaivén se clasificaron Los Pirulfos con su montaje como pilotos. El tercer puesto fue para Caribe seguidos de Umsuka-Imbali, Cambalada, Lancelot, Desertores, Yuyubas, Infectos Acelerados, Pío pío que debutó en la tamborada y Moracantana.