Trimoto gana en artefactos y Los Atope se impone en grupos menores

La casa del terror, artefacto de Trimoto, se impuso en su categoría. Estas categorías han crecido tanto que suponen más de hora y media de desfile con 44 agrupaciones que se unen a las comparsas

Los Atope debutó y se llevó el mayor premio de los grupos menores. Así se quedan con la corona de Los Lokitos que este año no han salido. Un grupo de Talavera la Real sustituye al que dominó el certamen durante años. Los Atope lo han logrado como romanos en cuadrigas. Trimoto, con su casa encantada, se impuso en artefactos con solvencia.

Lo que quedó claro ayer, un año más, es que los grupos menores y los artefactos son categorías al alza. Son buenas formas de salir en Carnaval en familia y han ido creciendo hasta ser mucho más que el acompañamiento de las comparsas. Ayer protagonizaron un pasacalles, solo con estas agrupaciones, de más de hora y media y es que ya son 44 conjuntos: 18 grupos menores y 26 artefactos.

Estos grupos, además, tienen mucho tirón ante el público que, a pesar del frío, y de llevar varias horas en la calle, esperó para poder admirar y aplaudir estas propuestas que, en general, apuestan por el lado más divertido del Carnaval.

Down Badajoz participó por segundo año consecutivo, en este caso, como cocinero

Down Badajoz en su recreación de los cocineros arcoíris / C.M.

Down Badajoz abrió la comitiva pasadas las seis de la tarde. Es la segunda vez que este colectivo se inscribe como grupo menor y le otorgan la primera posición para facilitar su participación. En este caso han sido Cocineros del Arcoíris con una receta muy especial, los Derechos Humanos. Dekefuisteis, a continuación, recreó un divertida parodia del Ave con tren incluido.

La murga Los Indecisos llevó su tarta de chucherías en la que sus integrantes son las nubes de caramelo. Estaribé también apostó por el dulce como pasteleros y el Club de Gimnasia Badajoz fueron pollitos, con la atleta Nuria Cabanillas a la cabeza de la comitiva.

La uralita va de muerte fueron un grupo de terroríficos zombis mientras que El patio de mi casa, que ya gustó en su debut el año pasado, sorprendió con su traje de Pinocho, bonito y lleno de detalles porque en su gorro recreaban varios momentos de este cuento. La murga juvenil Los Guadalupines también participó seguidos por Los del barrio como tritones y sirenitas. Gustó mucho al público el grupo posterior, Los payasos de la tele, representando el mítico programa.

Los Atopes de Talavera con sus cuadrigas

Los Atopes, de Talavera la Real, sorprendieron con sus cuadrigas romanas y se llevaron una ovación en cuanto comenzaron el recorrido. Las puertas de la conga se convirtieron en Los Picapiedra, la Fundación Stop Sanfilippo creó una carrera con un fórmula 1 incluido y la murga La Galera se inspiró en Mary Poppins mientras que Los Camalotes del Guadiana fueron una tribu africana.

Turno de los artefactos

Los artefactos llegaron a continuación. Cada vez llaman más la atención por el cuidado con el que estos carnavaleros decoran sus vehículos, no solo por fuera si no también en su interior. Así se pudo ver a Aprisa y corriendo con dos propuestas distintas, un yate y un montaje vikingo. También Deskarria2 como Oktoberfest, Stand by como carrera de coches con los vehículos incluidos, Juntos y revueltos son un circo este año, Los Waltrapas trogloditas al estilo Los Picapiedra y, por supuesto, no faltaron los coches de la Brigada Antiardores.

Salsipuedes, segundo en artefactos / C. MORENO

Uno de los que más llamó la atención, que ya gustó en la concentración de artefactos del sábado, fue la casa del terror creada por Trimoto. Los Loleros esta año se han inspirado en Alicia en el país de las maravillas para decorar su camión y La Batiera homenajea a Bruno Mars, sus componentes van disfrazados de este artista. Goteros y tiritas tampoco faltó a la cita con sus médicos, El Carpaso como casa encantada en forma de seta y algunas murgas que se unieron al pasacalles con sus vehículos como Ese es el espíritu, Yo no salgo o Espantaperros.