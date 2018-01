«En 2018 presentaremos al Ministerio toda la documentación para ser Fiesta Internacional» Miguel Ángel Rodríguez de la Calle. :: c. moreno Miguel Ángel Rodríguez de la Calle Concejal de Festejos de Badajoz ÁLVARO RUBIO Badajoz Martes, 30 enero 2018, 07:47

El Carnaval ya se vive en Badajoz. El viernes 26 se celebró la tamborada en Ifeba, el sábado Las Candelas de la barriada de la margen derecha del Guadiana y ayer se subieron las murgas a las tablas del López de Ayala para participar en el primer concurso sin micrófonos. Así ha comenzado la fiesta más importante de la capital pacense. En las próximas jornadas son muchos los que pasarán más tiempo entre butacas y bambalinas del teatro que en su propia casa. Pero a ellos no les importa. Disfrutan con las máscaras, los disfraces, la purpurina, el colorido y la música. Tras el teatro, llegará la celebración en la calle, en los bares y en los desfiles de comparsas. Y así hasta la despedida con el tradicional entierro de la sardina en San Roque. Los hay que no se pierden ninguna de esas celebraciones. Uno de ellos, si el trabajo se lo permite, es Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, concejal de Festejos de Badajoz. Es uno de los incondicionales de esta festividad que este año tiene como pregonero a Carlos Latre.

-¿Por qué han elegido al conocido imitador como pregonero?

-Durante estos años necesitamos contar con una persona popular y conocida, con gran repercusión mediática para que nos ayude a promocionar el Carnaval fuera de nuestra región. Como ya dijo el alcalde, con él no traemos a un pregonero, si no que vienen cuatro o cinco. Estamos en contacto con él. Nos ha preguntado datos y que le contáramos anécdotas para que pueda perfilar su participación. Le hemos dado un par de pinceladas, pero no sabemos nada más.

-¿En qué momento están los trabajos para conseguir que el Carnaval de Badajoz sea declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional?

-Ahora mismo estamos en el proceso de lleno. En 2017 nuestras comparsas estuvieron en China, Australia y Rumanía. Además, una delegación institucional se trasladó en octubre a Amsterdam. Estamos culminando la documentación que nos exige el Ministerio de Turismo para presentarlo todo en este 2018.

-¿Confía en que 2018 sea el año de la declaración?

-Ojalá. Los plazos que maneja el Ministerio no los sé, pero lo que sí tenemos claro es que en 2018 presentaremos toda la documentación.

-La tamborada se ha celebrado en Ifeba. ¿Sólo va a ser en esas instalaciones este año o posiblemente se vuelva a repetir escenario?

-Ni el Ayuntamiento ni la Falcap están cerrados a nada. Después de los carnavales mantendremos una reunión para estudiar un escenario definitivo.

-Las comparsas aumentan, pero el concurso de murgas disminuye en número de participantes. ¿Corre peligro el certamen?

-Ni mucho menos. No hay que tomarse ese descenso de forma negativa. La afición es la misma. De hecho, la cantera de murgas infantiles y juveniles ha crecido mucho. Sin embargo, para presentarse a este concurso de tanto nivel hace falta mucho tiempo y eso en algunos casos no es tan fácil. El interés no se ha perdido para nada, si es a lo que se refiere.

-¿Cómo seguirán fomentando el Carnaval de calle?

-El año pasado fue la primera vez que las murgas cantaron en diferentes puntos de la ciudad como la plaza del López de Ayala, en la esquina de La Cubana, la Soledad y la Plaza Alta. Eso tuvo mucho éxito. En esta ocasión, las murgas infantiles, juveniles y las que siguen saliendo pero no concursan en el certamen también actuarán en diferentes puntos de la ciudad. Cada una tiene sus horarios y viene detallado en el programa. A ello se suma el aumento de participantes en el desfile de comparsas, con casi 6.000 personas.