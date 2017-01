El Carnaval de Badajoz viajará a Australia para participar en una exposición internacional

me imagino ya los vuelos chárter desde Australia con gente viniendo al carnaval de Badajoz. Señores hagamos que la propia gente de Badajoz no se vaya ese puente fuera para huir del botellón, meadasllon, ruidollon,.... etc .... sino fuera por la gente joven que viene a casa de los estudiantes el carnaval seria de 4 gatos, la gente de Badajoz huye.