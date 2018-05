Womad retira en el día una campaña en la que solicitaba voluntarios Control de seguridad de la anterior edición del Womad. :: hoy La idea de la organización era incrementar la seguridad y limitar la presencia de botellas cerradas con tapones CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Martes, 8 mayo 2018, 07:37

Comienza la metamorfosis de Cáceres con motivo del Womad, el festival multiétnico que el jueves inicia su vigésimo séptima edición. Ayer tuvo lugar la reunión de seguridad de esta cita, que pone a prueba a la ciudad ante la gran cantidad de público que concentra. Los participantes en esta junta, integrantes del Consorcio Gran Teatro, Policía Local y Nacional, Bomberos y entidades como DYA y Cruz Roja consensuaron un documento con varios puntos muy centrado en la prevención de consumo de alcohol en menores, una práctica habitual durante los días de festival.

Otro de los asuntos esenciales de este plan de autoprotección es el de prestar «especial atención a la presencia de tapones de botellas, botellas y vasos de cristal, bolsas de plástico en las zonas de actuaciones musicales para evitar incidentes y mejorar las condiciones de accesibilidad y evacuación en caso de incidente». En realidad son medidas no muy diferentes a las aplicadas en anteriores ediciones, aunque en esta ocasión se pretendía contar con la presencia de voluntarios para realizar un trabajo que habitualmente llevan a cabo los agentes de Policía en los diferentes controles que se establecen. El festival lanzó ayer una campaña para reclutar voluntarios para eliminar tapones de las botellas en los accesos a los escenarios de los conciertos, que se celebran en la Plaza Mayor, San Jorge y Plaza de Santa María. Pocas horas después la consejería de Cultura decidió echar para atrás esta propuesta, que estaba recibiendo un aluvión de críticas en redes sociales, referidas sobre todo al intento de hacer pasar por voluntariado lo que deberían ser puestos de trabajo, según se comentaba. La explicación que brindó de Cultura es que no se desarrollaría por «motivos logísticos», motivos que al parecer no se tuvieron en cuenta cuando se diseñó y lanzó esta actividad. Los voluntarios iban a ser seleccionados el miércoles en el Gran Teatro y recibirían un cordón identificativo y una camiseta oficial.

Más señalización

El protocolo de seguridad incluye también el incremento de elementos de señalización y seguridad como señales de tráfico, vallas de seguridad y protección, conos, cintas disuasorias, señalítica de emergencia, etcétera. A su vez, como ya ha trascendido, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y el IMAS, se ha programado una campaña de sensibilización e intervención contra el acoso sexual, a la que se han sumado la Junta y el Consorcio Gran Teatro. Por otro lado se ha establecido un centro de coordinación operativa en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Cáceres y también se habilitará por razones de operatividad, en caso de una emergencia anti social, la sala 091 de las Dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional.