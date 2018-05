Womad pide ayudar a los refugiados y protesta por posturas machistas 01:13 La Plaza Mayor ya estaba ayer prácticamente llena a las nueve y media de la noche. :: LORENZO CORDERO El manifiesto del Festival fue leído por el escritor y músico Bruno Galindo ante miles de personas que llenaban la Plaza Mayor SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 12 mayo 2018, 08:39

«Tenemos la oportunidad y la obligación de transmitir desde Cáceres un mensaje de protesta y de compromiso», afirmó ayer el escritor y músico Bruno Galindo, al leer el manifiesto del Festival Womad. «Debemos protestar por los atropellos que se están produciendo en la mismísima Europa. No hay derecho a que se siga considerando ilegales a las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas, sus familias y su país para encontrar la paz y salvar sus vidas», dijo el escritor que ha trabajado en el periódico El País y La Vanguardia. Alrededor de las once de la noche, en una Plaza Mayor abarrotada de gente, los organizadores del Womad pidieron ayuda para acabar con los campos de concentración de refugiados. También señalaron que hay que protestar por posturas machistas: «No es no, y quien no lo entienda así es que vive anclado en un pasado tenebroso». El manifiesto también llamó la atención en la necesidad de lucha contra el cambio climático, pidiendo cuidar el entorno del Womad. Esto último es lo que han pedido también vecinos de la Ciudad Monumental, que colocaron en sus ventanas carteles en los que indican que son partidarios del Womad, pero no de la gente que hace determinadas necesidades fisiológicas en la calle. Precisamente, en la primera noche del Womad, dos personas fueron denunciadas por la Policía Local por orinar en la calle, otras dos por tenencia de sustancias estupefacientes y dos más por desobediencia a agentes de la autoridad.

Policías de paisano también estuvieron controlando que no bebieran menores en los botellones que había en numerosos lugares del recinto Womad, algo que es casi imposible.

Alrededor de las diez de la noche de ayer, Rafael Mateos, concejal de Seguridad Ciudadana, destacaba que el Womad estaba transcurriendo como estaba previsto, sin incidentes destacables a esa hora, aunque empezaba la aglomeración de numerosas personas en la Plaza Mayor, en donde actuaba el grupo norteamericano con el difícil nombre de '!!! (chk chk chk)', un grupo que lleva más de veinte años haciendo disco-punk y cuyo líder Nic Offer había logrado levantar al público, que admiraba su inigualable directo, sin parar de moverse enfundado en unos peculiares pantalones cortos. Con su actuación la Plaza Mayor empezó a estar a reventar.

Galería. Público en la actuación de MounQup en San Jorge, actuación de Nic Offer en la Plaza Mayor y Bruno Galindo durante la lectura del manifiesto:. / LORENZO CORDERO

Las miles de personas que ayer llenaron Cáceres tenían una gran oferta de bebida y comida. Por ejemplo, dos macetas de cerveza o tinto de verano a 5 euros, macetas de mojito a 6 euros y cubalitros a 7, además de bocadillos de tortilla o lomo de cerdo, entre otros, a 2 euros.

Por la tarde había mucha gente en la Ciudad Monumental, pero aún no se habían empezado a usar obligatoriamente las calles de dirección única, que seguramente se utilizarán hoy, para ganar en fluidez en zonas como la Plaza de Santa María y Plaza de San Jorge.

Nic Offer, líder del grupo '!!! (chk chk chk)', hizo vibrar una Plaza Mayor que estaba llena de gente

La directora del Womad, Dania Débora se mostraba contenta por el funcionamiento de la actividad Mundo de las Palabras, que se realiza en diferentes escenarios. «El primer día, en el Centro de Mayores de la Plaza Mayor estaba a tope», indicó. Ayer por la tarde el lugar elegido fueron los jardines del Palacio de Carvajal con la representación Neandertart de Isidro Timón. Para este sábado en la Plaza de San Jorge, a las doce de la mañana, el grupo Gichi-Gichi Do presentará el espectáculo 'Me basta el ruido', son performances basadas en el sonido, la palabra y la proyección de imágenes.

Además de la programación oficial del Womad, en donde hoy los más esperados son la actuación de la hija de Enrique Morente, el sirio Omar Souleyman y la Orchestra Baobab, también hay actuaciones en el Corral de las Cigüeñas. A las cinco de la tarde actúa Calee Arias & Tha'Groove Elements, a las ocho y media Papawanda y a las once de la noche Los Cassettes.