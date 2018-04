Womad calienta motores para una edición «especialmente mágica»

Con un mes de antelación, algo que no había sucedido en las últimas ediciones, el festival Womad ha hecho hoy la presentación oficial de un programa musical cuyos nombres se habían ido dando a conocer el pequeñas dosis. 32 artistas procedentes de 11 países ponen la nota musical a tres días de música que se extenderán del jueves 10 al sábado 12 de mayo, a lo que hay se sumar la jornada de despedida, el domingo 13, con el clásico desfile infantil.

La cuenta atrás ya ha comenzado y hoy en el Gran Teatro los representantes institucionales han dado su parabienes a la cita que desde hace 27 años ha inyectado multiculturalidad a la ciudad. Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Mali, México, Namibia, Reino Unido, Senegal y Siria son los países que tienen cabida en esta edición, a la que Dania Dévora, representante de Womad en España, calificó de «especialmente mágica». Reticente a señalar cuáles son las bandas estrella, recomendó al público asistir a «todo».

El programa oficial cuenta con seis formaciones extremeñas y el escenario de la Plaza de Santa María, financiado por el IJEX (Instituto de la Juventud de Extremadura), con ocho. Womad cuenta este año con un presupuesto de 460.000 euros.

La Plaza Mayor iniciará los conciertos el jueves 10 con la presencia de los grupos extremeños Milo Ke Mandarini y Lino Suricato, The Gramophone Allstars Band, banda española, y The Ska Vengers, una agrupación de India, completan esta inauguración. El viernes 11 de mayo en San Jorge estará la artista franco-gallega Mounqup, el músico de Namibia Elemotho Gaalelekwe y el vocalista español Enric Motefusco. Ese día, la Plaza Mayor dará cabida a !!! (chk, chk, chk), una banda de dance punk neoyorkina, junto a los extremeños El Pelujáncanu y Happy New Year &3AM, la maliense Omou Sangaré y los estadounidenses Red Baraat.

La plaza de San Jorge, el rincón más melómano de todo el festival, acoge el sábado a la banda colombiana Canalón de Timbiqui, que ofrecerá sonidos ancestrales de la costa pacífica. El grupo español Papaya también llenará esta plaza el sábado, junto a los mexicanos Sotomayor.

Para el sábado en la Plaza Mayor estarán los extremeños Libertango Extrem. Soleá Morente, que es uno de los platos fuertes de este Womad, también estará este día en esta ubicación, igual que la banda Supertennis y la Orquesta Baobab, de Senegal, que cierra los conciertos del Womad. El artista sirio Omar Souleyman, que actuará también el sábado en la Plaza Mayor, tiene una especial relevancia teniendo en cuenta el conflicto sirio.

El escenario IJEX@Womad contará con las bandas Subterráneos, Arte Unfly, Picatoste y Shoul&Libraloggia el viernes y Lejin, Rain, RMD Beatmaker y Paradise Key el sábado. Tal y como explicó Dania Dévora, una de estas bandas actuará en Charlton Park, la versión británica de Womad.

Talleres para mayores y niños, un ciclo de cine africano, la actividad Mundo de Palabras, una exposición fotográfica, un pasacalles, mercado global y un espacio para las comidas del mundo y oenegés completa un programa con el que los extremeños están familiarizados.

Junto a Dania Dévora, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, la consejera de Cultura, Leire Iglesias, la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero y la directora del Gran Teatro, Silvia González han dado la bienvenida a esta nueva edición.