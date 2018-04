La visita a Cáceres, en 1887, del calentorro Sinesio

Las viejas bibliotecas siembre dan gratas sorpresas y la del periodista Sanjosé (que tuve la suerte de heredar), las da... y muy buenas.

La tarde lluviosa del último domingo estaba husmeando en sus viejas revistas, cuando di con unas cuantas atadas con cuerda de esparto. Todas tenían la cabecera de Madrid Cómico, asombrándome al ver que eran de finales del siglo XIX. Al liberarlas, las revistas enseñaron hermosos dibujos, la mayoría con la firma de Cilla, y las escasas ocho páginas de cada ejemplar tenían versos que buscaban causar gracia. La primera página, la de la portada, siempre era igual: la caricatura de un personaje y, dentro de la revista, dos páginas las ocupaban una especie de mural dedicado a una capital de provincia española. La caricatura y el mural estaban firmados por Cilla. Destacaban también unos versos, siempre firmados por Sinesio Delgado, que estaban dedicados a describir la ciudad que por lo visto visitaban él y el dibujante

Vi en internet que 'Madrid Cómico' fue una revista semanal publicada en Madrid entre 1880 y 1923. y que Ramón Cilla fue uno de los mejores ilustradores de España, que fue famoso por ser el primer caricaturista macrocéfalo: hacía un magnífico retrato del personaje poniendo bajo la cabeza un minúsculo cuerpo. Su estilo fue luego muy imitado. Lo que me llamó la atención es que este gran dibujante, que vivió entre 1859 y 1937, nació en Cáceres.

En el servicio de documentación del Diario HOY, he visto que Miguel Hurtado Urrutia rescató su figura del olvido en 1996, contando que este gran artista tuvo como padre al abogado placentino Manuel Cilla Pantoja, y su abuelo, Francisco Javier Cilla, de Losar de la Vera, fue secretario de la Sociedad de Minas La Europea en Cáceres. El dibujante quedó huérfano de padre pronto y con su madre se marchó a casa de una abuela en Madrid, en donde con 14 años ya empezó a dibujar en revistas. Pedro Casado Cimiano escribió de él que llegó a colaborar con 14 periódicos y revistas. En 'Madrid Cómico' estuvo 15 años.

La sorpresa más grande que llevé al hojear las revistas, fue el encontrar una, la del 5 de marzo de 1887, en donde la caricatura de la portada estaba dedicada al escritor y periodista cacereño Juan Becerra. Bajo su caricatura estaban los siguientes versos: «Notable periodista/ de ingenio chispeante/ que luce su talento en 'Las Antorchas'/ donde hace una campaña muy brillante». Al abrir el ejemplar allí estaban las dos páginas de Cilla dedicadas a su ciudad. También estaban estos peculiares versos dedicados a Cáceres, firmados por Sinesio Delgado:

«Aquí estoy. He cumplido/ ya mi deseo./ Cáceres me parece/ bastante feo.../ ¡Quiera Dios que mañana,/ visto de día,/ me resulte un prodigio/ de monería!

Mientras tomo en la fonda/ sopa picante,/ se nos presenta un primo/ del dibujante,/ que tiene encima el sello/ del seminario/ y un miedo a las mujeres/ extraordinario.

Cáceres, según veo,/ tiene dos partes:/ una recuerdo vivo/ de antiguas artes,/ con calles solitarias,/ tristes, sombrías,/ por donde pasa un alma/ cada dos días,/ y otra, montón informe/ de casas viejas/ arregladas en calles/ como callejas./ Esta segunda tiene/ poca importancia,/ salvando esos detalles/ de extravagancia/ que proceden de mezclas/ de arquitectura/ y tiene para algunos/ cierta hermosura./ La que desde la cumbre/ protege y guarda/ con sus tristes palacios/ de piedra parda,/ sus conatos de torres,/ también de piedra,/ sus murallas por donde/ sube la hiedra,/ y ostentado un escudo/ cada fachada,/ parece antigua villa/ petrificada./ Buena es aquella parte/ ¡pero muy buena!/ y aunque el viaje es pesado/ vale la pena./ Creo que hay aquí muchos/ grandes de España/ que allí tienen palacios/ en la montaña,/ y que no los visitan/ ni por cumplido/ y dejan que se pudran/ en el olvido.

Id a ver las muchachas,/ os lo aconsejo,/ a la fuente que llaman/ la de Concejo,/ y veréis por aquella/ cuesta empinada/ bajar alegre tropa/ diseminada,/ de mujeres, modelos/ de gentileza,/ todas con los cacharros/ en la cabeza,/ que añaden atractivos/ a su hermosura,/con el gracioso acento/ de Extremadura./ Son saladas y airosas/ las cacereñas,/ y tienen todo el tipo/ de madrileñas./ Usan zapato bajo,/ corto el vestido.../ ¡Conque ustedes calculen/ lo que he sufrido!

Me citan dos sujetos,/ gentes sencillas,/ a merendar chorizos/ y perrunillas,/ y como tienen fama/ firme y segura/ los notables chorizos/ de Extremadura,/ y el vinillo es ligero/ que atrae y engaña/ y es el hombre tan débil/ como una caña,/ yo veo entre celajes/ de grana y oro,/ una linda artesana/ que es un tesoro,/ con sus grandes zarcillos/ y su mantilla,/ su lujoso refajo,/ que copia Cilla,/ y... brindo, en cumplimiento/ de mis deberes,/ por la tierra que cría/ tales mujeres.

(Antes de que pasemos/ más adelante,/ advertiré una cosa/ que es importante:/ Las perrunillas que hace/ aquí las chicas,/ son así como pastas.../ ¡pero muy ricas!)

Ya visité la Virgen/ de la Montaña,/ que es la más milagrosa/ de toda España./ Aunque en España hay muchas/ muy milagrosas.../ pero esta ha dado pruebas/ maravillosas./ Los ahogos que causa/ la cuesta arriba,/ los paga con exceso/ la perspectiva./ Porque es un panorama/ tan delicioso,/ que, en grata mezcla, brinda/ goce y reposo./ Las alquerías blancas,/ blanca la ermita,/ verde el suelo hasta el punto/ que le limita,/ el techo azul y puro/ (ni azul ni techo),/ y Cáceres abajo/ sobre un repecho,/ como apiñado bando/ de enormes aves,/ al pie de torrecillas/ y de arquitrabes.

Hoy, porque nos convida/ galante el dueño,/ vamos a lo que llaman/ Café Extremeño,/ donde hay voces y bulla,/ jaleo y cante.../ (Nos acompaña el primo/ del dibujante)./ Una chica barbiana/ de Extremadura,/ que tiene en las mejillas/ mucha pintura,/ hace sobre el tablado/ bastantes cosas,/ con muchas contorsiones/ escandalosas,/ mientras toca un flamenco/ que se las pela,/ y el público extasiado.../ toma canela.

¡Virgen de la Montaña!/ Resulta ahora/ que al alzarse el vestido/ la bailaora,/ se le ponen los ojos/ como guindillas,/ y creo que se sale/ de sus casillas/ de un modo extravagante/ y extraordinario,/ ¡el joven procedente/ del seminario!»

Cuando escribió estos versos Sinesio Delgado era dueño y director del Madrid Cómico. Parece por su escrito que estaba algo obsesionado con las mujeres. La verdad es que cuando llegó a Cáceres tenía 28 años.

Seguramente se calmaría algo su ardor sexual al casarse unos meses después con Julia de Lara Valverde, hija de la entonces famosa actriz de teatro Balbina Valverde, que había nacido en Badajoz en 1840.

Luego su ardor pasó a ser patriótico. Fue autor de varios himnos militares, entre ellos la afamada 'La canción del soldado'.

Canción que escribió en media hora,/ y por cierto no es un adefesio,/ porque se le daban bien los versos/ ...al calentorro Sinesio.