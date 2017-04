La ilusión de llevar a la Virgen

«Es una emoción, una alegría que quería compartir con mis padres y abuelos». Así expresa el joven Víctor Izquierdo Valle, de 24 años, lo que sintió el miércoles en el Santuario, minutos antes de salir la procesión de la Virgen de la Montaña. Fue el momento en que la cofradía le reconoció como hermano de carga titular, un privilegio que sólo tienen 120 cofrades, los que portan el paso de la patrona, de unos 1.700 killos de peso. Todos los años, antes de salir la procesión, la cofradía de la Virgen de la Montaña entrega las medallas conmemorativas a los hermanos de carga que se jubilan de esta tarea por cumplir 65 años, y a los que entran en su lugar. El miércoles recibieron sus medallas como jubilados Fernando Montes y Eugenio Cantero, y las de nuevos titulares como hermanos de carga Víctor Izquierdo y Antonio Jesús Martínez Floriano.

Para poder cargar hay que tener 18 años, llevar un mínimo de tres en la cofradía y haberlo solicitado. Aunque la cofradía tiene unos 2.500 miembros, muchos sólo quieren formar parte de ella, pero no del grupo de hermanos de carga. Otros muchos son mayores de 65 años o menores de 18. Incluso hay niños de corta edad. Es costumbre que las familias más devotas inscriban a sus hijos casi de recién nacidos, con apenas meses, o cuando son niños de corta edad.

Este último caso es el de Víctor Izquierdo, el nuevo hermano de carga titular desde este miércoles. «Soy cofrade desde que nací», afirma y señala que también sale en procesiones de Semana Santa, en concreto las de los Ramos, Jesús Nazareno y los Estudiantes. «Es algo de tradición», explica para indicar a continuación que en la ceremonia del miércoles actuaron de padrinos su abuelo, Fidel Valle, y su prima Pilar Valle, de 14 años, que también es miembro de la cofradía. Fue ella quien le puso la medalla. «Mi abuelo sube a diario a la Montaña», afirma este joven cacereño que es titulado en Educación Primaria por la Universidad de Extremadura y actualmente cursa un máster de iniciación y rendimiento en el Deporte. Además es árbitro de fútbol, de tercera división.

Ayuda

¿Ha pedido ayuda a la patrona en sus estudios? «Por supuesto, siempre he subido andando para pedirle antes de los exámenes y ante cualquier problema», dice. Aunque es ya titular para cargar, no ha sido la primera vez que lo ha hecho porque hasta ahora era hermano aspirante, es decir que cubría el puesto de cofrades que no podían asistir a la procesión puntualmente. Ahora hay 82 hermanos que aspiran a ser titulares para cargar y algunos pueden tardar en lograrlo entre 15 y 20 años.

En la otra parte, Eugenio Cantero se ha despedido, aunque en realidad había dejado de cargar hace ya más de 14 años por problema de salud, pero tenía pendiente recibir su medalla conmemorativa. Ya tiene 69 años y su hijo César Cantero, de 43 años, también es cofrade. Él le apuntó en la cofradía cuando tenía cuatro o cinco años y ahora César hará lo mismo con su hijo, que también se llama César y que ha cumplido cuatro años, nieto de Eugenio Cantero, quien resalta: «Esto es una cuestión de devoción familiar».