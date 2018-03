El Fanter Film proyectará títulos inéditos en su octava edición, homenaje a los Gremlins EFE Sábado, 31 marzo 2018, 09:45

El VIII Festival de Cine Fantástico y de Terror 'Fanter Film Fest' proyectará 10 películas en el Gran Teatro de Cáceres, del 13 al 15 de abril, con títulos inéditos en las salas comerciales españolas, y con un homenaje a la icónica cinta de género de los 80 'Los Gremlins', dirigida por Joe Dante, que inaugurará el certamen.

Además, la gran mayoría de los títulos seleccionados para la Sección Oficial no se han estrenado en los cines de la región, por lo que el festival se erige como un catalizador de películas de terror que pasan desapercibidas para el gran público.

La inédita 'Framed', una propuesta de terror española, dirigida por Marc Martínez Jordán, abrirá la Sección Oficial el viernes 13. Seguidamente, se proyectará otro de los platos fuertes de este año: 'You Were Never Really Here', película con la que la directora escocesa Lynne Ramsay regresó el año pasado a Cannes, con este thriller dramático protagonizado por Joaquin Phoenix.

La jornada del sábado la conforman la lovecraftiana 'El Vacío' (The Void) y el filme distópico de ciencia ficción 'Siete hermanas'. Y la completan 'A 47 Metros', que sigue la estela del subgénero de terror con tiburones; y 'Mom and Dad', otro título inédito en salas (de hecho se proyectarán en versión original subtitulada) con Nicolas Cage y Selma Blair.

Completan la Sección Oficial la japonesa 'Museum' y otra cinta nacional aún pendiente de estreno: 'Errementari: El Herrero y el Diablo', de Paul Urkijo. El festival mantiene la sesión infantil del domingo, con una cinta de animación rusa: 'Salvando al reino de Oz'.

El portal de cine de terror y ciencia-ficción abandomoviez.net organiza el festival donde se proyectan largometrajes seleccionados gracias a las críticas y puntuaciones de los visitantes de la web

«Una de las peculiaridades del Fanter es que al acceder al visionado de las películas, se regalan bebidas y palomitas a los asistentes», según ha explicado el artífice del certamen, Pablo Carrero; lo que da una idea del ambiente festivo que pretende generar el certamen. La entrada por pase cuesta 1 euro. Y hay abonos por 7 euros.