Los vigilantes de los antibióticos El equipo. De izquierda a derecha, María Malpartida, Carmen Pazos, Alba Calderón, Paloma Barriga y Juan Luengo. :: armando méndez El programa de control de estos fármacos en el complejo hospitalario inicia su segundo año y espera extenderse a la atención primaria J. J. GONZÁLEZ Cáceres Lunes, 13 noviembre 2017, 07:05

Aunque su coordinador, el doctor Juan Luengo, quiere evitar cualquier identificación con misiones de fiscalización interna del trabajo del resto de los médicos, lo cierto es que se podría decir que los integrantes de este equipo son los vigilantes de los antibióticos en el complejo hospitalario de Cáceres. Son los encargados de luchar contra el uso excesivo de fármacos antimicrobianos o, como ellos prefieren decirlo, se encargan de evitar los casos en los que la aplicación de antibióticos resulta inadecuada o «mejorable».

Las expectativas son más que alarmantes, a juzgar por las previsiones que maneja la Organización Mundial de la Salud, OMS: en el año 2050 la primera causa de muerte será la resistencia a los antibióticos, por delante del cáncer.

DATOS DESTACADOS Ahorro de dinero En un año de funcionamiento, de junio de 2016 a mayor de 2017, el programa Proa ha logrado ahorrar al SES 301.995 euros en gastos en antibióticos en el complejo hospitalario cacereño. Es un 30% menos. El gasta anual antes de Proa era de 917.517 euros y con el programa, ha pasado a 615.522 euros. Estancia hospitalaria y mortalidad Además de dinero, se ha logrado evitar un total de 1.700 estancias hospitalarias y la mortalidad de pacientes con bacteriemias (infección en la sangre). Menos antibióticos Ha disminuido en un 10 por ciento el consumo global de antibióticos y la bajada en los de amplio espectro, los de más peligro de resistencia bacteriana, entre el 25% y el 30%.

A la vista de esta amenaza muchos países se han movilizado con programas de control, como el que se puso en marcha en el complejo hospitalario de Cáceres en el mes de junio de 2016. Recientemente ha hecho evaluación de su primer año de funcionamiento y ha iniciado la segunda anualidad, con la vista puesta en su extensión hacia la atención primaria, el ámbito sanitario donde más se recetan este tipo de fármacos.

Se trata del denominado Programa de Optimización de Antimicrobianos, Proa, que es el primero que se pone en marcha en Extremadura. Es una obligación por ley en muchos países y la región extremeña estaba el año pasado entre las comunidades que no lo habían puesto en marcha. De momento, funciona en el complejo formado por los hospitales San Pedro de Alcántara y Virgen de la Montaña y el Servicio Extremeño de Salud, SES, tiene previsto implantarlos en el resto de hospitales de la región. El siguiente pasado sería extender el Proa a los centros de salud.

El equipo de los vigilantes de los antibióticos es multidisciplinar y está formado por cuatro facultativos: Juan Luengo y Alba Calderón, de Medina Interna; Carmen Pazos, de Microbiología Clínica, y María Malpartida, de Farmacia Hospitalaria, con quien colabora la residente Paloma Barriga. El coordinador es Juan Luengo, quien se muestra especialmente satisfecho de que las recomendaciones del equipo sean aceptadas por los médicos prescriptores de antibióticos a sus pacientes. En este sentido, niega que la actividad del equipo Proa sea vista como una especie de policía de asuntos internos en materia de medicamentos. «No creamos ningún tipo de suspicacias», afirma Luengo, quien matiza que su equipo huye, precisamente, de cualquier identificación con una actividad fiscalizadora.

¿En que consiste el Proa y cómo trabajan el equipo? Básicamente, su tarea se centra en asesorar a los médicos en el tratamiento a sus pacientes hospitalizados con antibióticos. Para ello el equipo cuenta con una serie de alertas que les permiten hacer un seguimiento o control de los enfermos que llevan siete días con tratamiento para ver si en el caso de que no hayan superado la infección pueden optar a otro antibióticos de menor espectro una vez aislado el germen causante. En el caso de los pacientes tratados con los de amplio espectro, el control del equipo de Proa empieza desde el primer día. Los de amplio espectros son los más caros y los que crean más riesgo de resistencia antibiótica.

Voluntaria

El equipo trabaja en el programa de manera voluntaria, es decir que sus integrantes realizan sus tareas profesionales habituales, a las que añaden estas otras. La media diaria de pacientes ha sido de unos 25 a 30.

El resultado del primer año es claramente positivo, a la vista de los datos: 10 por ciento de bajada en el consumo global de antibióticos, porcentaje que sube al 30 por ciento en el caso de los de amplio espectro; 1.700 estancias hospitalarios menos en los paciente con bacteriemias (infección en la sangre), y 301.995 euros menos de gasto anual en este tipo de fármacos, gasto que pasa de 917.517 a 615.522 euros. En este sentido, Juan Luengo afirma que el ahorro económico no es el objetivo principal: «nuestra intención es mejorar la atención a los pacientes y mejorar el uso de los antibióticos. El ahorro es una consecuencia, pero no es el objetivo», indica para insistir en que se trata de luchar contra la resistencia bacteriana: «Hay que conseguir consumir menos antibióticos y cuando sean necesarios, usar aquellos de menor espectro posible y con la duración y dosificación adecuadas».

«Lo fundamental es la concienciación no sólo de los profesionales sanitarios sino también de la ciudadanía en general», afirma y añade que más de la mitad de los pacientes creen que un catarro o una gripa se curan con antibióticos, cuando no es así. «No hay que ir al médico, al centro de salud, en busca de antibióticos par una gripe o un catarro porque no se curan con eso».

Según indica, el uso de antimicrobianos en la sanidad es «mejorable» en un porcentaje que va del 30 al 50 por ciento y en el caso del complejo hospitalario de Cáceres ya se ha bajado del 50 al 40 por ciento, lo que es otro logro del programa. Este calificativo de «mejorable» implica que muchas veces se recetan de amplio espectro cuando no son necesarios: «que sea mejorable no quiere decir que el antibiótico esté mal puesto. El paciente está bien tratado, pero se aumenta el riesgo de resistencia a antibióticos en el futuro».