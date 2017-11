Un viernes para salvar la temporada El joyero Dionisio Caballero coloca su escaparate para el 'Black Friday'. :: jorge rey Cada vez más tiendas tradicionales de la ciudad se suman a la jornada de descuentos del 'Black Friday' MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 22 noviembre 2017, 09:07

El 'Black Friday' ha llegado para quedarse. Importada de Estados Unidos, este jornada de descuentos que se celebra el último viernes de noviembre no sólo sirve de reclamo a franquicias y cadenas. El pequeño comercio de la ciudad, el más tradicional, también se ha enganchado a este día.

Basta darse un paseo por calles como Pintores, Moret o San Pedro para comprobar que el término ha calado y, además, se ha interpretado. Hay quien anuncia descuentos -suelen estar entre el 20 y el 30 por ciento- sólo para el día 24 y quien aprovecha las circunstancias y bajo el reclamo del 'Black Friday' hace rebajas en sus artículos durante toda la semana. No es, por tanto, cosa de un solo día.

Aeca, la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, tiene un argumento que explica por qué los pequeños empresarios deciden apostar por una jornada como esta. «El mes de noviembre es muy flojo. El 'Black Friday' permite anticipar las ventas de Navidad. Y, además, es una forma de atraer al púbico, sobre todo este año que no se ha vendido nada de temporada porque con el buen tiempo que está haciendo las tiendas no están dando salida a la ropa o el calzado de abrigo», expone Mari Ángeles Costa, la gerente de la asociación.

Ana Belén Rodríguez es la propietaria de la tienda de zapatos 'Stilettos' de la calle Pintores. En su fachada hay una cartel que anuncia rebajas del 20 por ciento durante diez días, del 15 al 25 de noviembre, bajo el paraguas del 'Black Friday'. Es la segunda vez que se suma a esta jornada de descuentos. «Lo hago para aumentar las ventas, aunque, de momento, no se ha notado mucho. La gente está esperando al viernes», resume tras el mostrador. «Nosotros lo que intentamos es empezar con las ventas cuando antes. Como ha hecho tanto calor, se ha retrasado un poquito la salida de los artículos de temporada», agrega.

El 'Black Friday', que se celebra la jornada posterior al Día de Acción de Gracias, sirve de anticipo a las ventas navideñas, una campaña cuyo pistoletazo de salida solía asociarse el Puente de la Constitución.

Raquel González, propietaria de las tiendas de moda femenina Yango -con locales en Roso de Luna y Gómez Becerra- también se ha sumado al 'Black Friday'. No le ha quedado otra alternativa, admite con sinceridad. «Hay que hacerlo porque, de lo contrario, no vendes. Tal y como va la temporada, que va fatal por el tiempo y el comercio electrónico, no queda otro remedio. El 'Black Friday' funciona porque todo lo que sean descuentos funciona», zanja la empresaria.

En la Joyería Caymo de la calle San Pedro debutan este año. Desde el lunes un cartel anuncia en su escaparate relojes a 35 euros por el Viernes Negro. ¿Qué ha llevado a sus propietarios a sumarse a la campaña? «La gente nos preguntaba si íbamos a apuntarnos al 'Black Friday'. Los clientes estaban esperando que hiciéramos descuentos para venir a comprar», cuenta su dueño, Dionisio Caballero. «Son modas que se acaban implantando. Yo, personalmente, no estoy a favor de estas cuestiones. Estamos haciendo descuentos continuamente y no creo que esto le haga ningún favor al pequeño comercio», zanja.

Mientras tanto, Katya Carrasco, directora de la tienda que Roberto Verino tiene en San Pedro de Alcántara, no duda de los beneficios de una jornada como esta. «El año pasado fue un récord de ventas brutal. Te permite recuperar todos los atrasos de la temporada», indica.

Los orígenes

No existe una única explicación sobre el origen del 'Black Friday'. Son varias las teorías asociadas a su nacimiento. Al celebrarse un día después del Día de Acción de Gracias, da en Estados Unidos el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas. Se dice que el término 'black' se debe a que a partir de ese viernes, debido al aumento de ventas, las tiendas logran cambiar sus números rojos por negros.

Por otro lado, otras fuentes vinculan la raíz de esta expresión a Filadelfia. La policía calificaba de negra la situación que se vivía en la ciudad el día posterior al de Acción de Gracias debido a la gran cantidad de gente y de tráfico que abarrotaba las calles. A miles de kilómetros de distancia, Cáceres también celebra su 'Black Friday'.